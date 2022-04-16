李宣榕與陳希瑀（KIMI）日前上電台節目暢聊《我和我的鋼四壁》拍攝甘苦，也曝露不少秘辛。為了詮釋好「愛上前男友的好兄弟」的角色，李宣榕特別跟製作人、編劇討論過往情史，大聊和前男友的進展有「多深」，引起現場笑聲。

李宣榕被主持人拷問，現實生活中有可能愛上前男友的好友嗎？她表示5年前會說完全不可能，但現在覺得什麼事都有可能，不會把話說死，遇到才知道，而她現在最想做的事，就是趕快修滿戀愛學分。

而在劇中飾演徐天恩的KIMI陳希瑀，最近在《全明星運動會》的表現被大家討論。KIMI唱歌跳舞、演戲、運動都很在行，還精通中英日語，也演出過《月老》、《粽邪》。最近也推出自己創作的日文歌，在歌曲中討論如何面對「失去」，她認為最好的方式就是擁抱它。

《我和我的鋼四壁》下週五（4／22）即將在衛視中文台播出精采大結局，兩人也在現場呼籲大家千萬要準時收看，劇情保證讓大家驚呼連連。