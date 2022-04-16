111年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽16日在台東棒球村點燃戰火，共計14隊球隊參賽，爭取參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽的資格。

開賽前今天在紅葉國小舉辦開幕典禮，典禮中揭示全新冠軍錦旗級及冠軍獎牌，是以LLB世界冠軍的獎典作為設計構想，希望獲得冠軍殊榮的球隊有全新的感受；此外，為感謝在球隊中義務協助的家長，大會自今年度起設立「最佳志工獎」，期盼未來有更多人投入推廣棒球運動，讓台灣棒球日益茁壯。

冠名贊助商中華電信特別在開幕典禮上贈送每隊參賽代表隊「桃花心木」樹苗，期朌小將們記取紅葉少棒傳奇精神，以當初紅葉少棒將輪胎綁在桃花心木上努力練習臂力，鼓勵小將們除了愛棒球，也要愛護地球，同時以此精神勤能補拙，只要肯努力，定能揮出自己的一片天。

謝國城盃自八強起將由愛爾達電視、緯來精彩台、中華電信MOD、Hami Video、YouTube GETWIN SPORT台，以及Yahoo運動等頻道進行轉播。