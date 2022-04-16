大甲媽鑾轎於晚上6時20分抵達張清照清水服務處，前議長張清堂(前)及議長張清照等共扶媽祖鑾轎。（張清照服務處提供）

各地鄉親向議長張清照爭相索取「壓轎金」，場面熱鬧。(張清照服務處提供)

張清照服務處搭棚設小吃攤，各式點心包括冷泡茶、雞翅、花枝丸、肉粽、紅茶、米苔目、粉粿、粉圓等，都是清水知名小吃。(陳世宗攝)

「大甲媽轉來囉！」大甲媽9天8夜遶境進香活動，16日中午沿海線進入沙鹿區，清水警分局長游永中率隊在向上路與沙田路口接駕，佈署150警力護轎安全維護及疏導交通；台中市議會議長張清照在服務處親自接駕，虔誠信眾擠爆服務處，媽祖鑾轎今天晚上駐駕清水朝興宮，17日回鑾鎮瀾宮安座。

大甲媽祖鑾轎今天沿海線回鑾，神鑾所經沿途信眾及店家均擺香案及供品相迎，今年因受疫情影響禁止「鑽轎底」。沙鹿區有位50多歲的婦人，手持三柱香及準備她臥病在床的媽媽衣服，雖然不能鑽轎底，仍虔誠的祈求媽祖，保佑她83歲的母親能夠早日康復，孝心令人動容。

大甲媽祖神轎從沙鹿區沿台一線北返，沿途行經天仁街保寧宮、福壽公司、光田醫院、成功東街及鹿寮商圈的光榮街等，信眾於中山路兩排等候媽祖神轎行經，一度將中山與光大路口擠滿虔誠人潮。大甲媽祖鑾轎先在鹿寮行台駐駕，再緩步移往議長張清照服務處，張清照在兩地設香案接駕表達對大甲媽的敬意。

大甲媽祖鑾轎於今天晚上6時20分抵達張清照清水服務處，張清照攜手前議長張清堂、鎮瀾宮董事長顏清標等共扶鑾轎，洶湧信眾雖無法鑽轎底，仍爭相摸鑾轎將現場擠得水洩不通，信眾虔誠祈求媽祖保佑，並爭相索取「壓轎金」，場面熱鬧。

張清照服務處搭棚設小吃攤，各式點心包括冷泡茶、雞翅、花枝丸、肉粽、紅茶、米苔目、粉粿、粉圓等，都是清水知名小吃；為防疫張清照服務團隊志工花時間先行分裝成「個人包」，提供隨行信徒們補充體力，現場還有精彩的鋼管舞與藝人演出，氣氛熱絡。

大甲媽遶境行程9天8夜，行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市共170間宮廟，全程約340公里；16日晚上駐駕清水區朝興宮，17日晚間回駕鎮瀾宮安座。