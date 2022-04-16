第34屆信誼幼兒文學獎今（16）日揭曉，圖畫書創作由於翁藝珊的懷舊主題《阿嬤家》、李慢孩子的成長趣事《掉了》、林倩誼充滿想像力的《神奇的黑色鉛筆》等3件作品不分軒輊，評審決議都給予佳作肯定。另新詩常勝軍游書珣以童詩《陀螺》叩關成功，獲文字創作佳作獎。圖畫書創作與文字創作獎，今年首獎都從缺。

信誼表示，這屆參賽作品共收到345件，包括圖畫書創作107件、圖畫書文字創作238件。累計34屆收件達8098件，其中圖畫書創作4678件、文字創作3420件，共已頒出158個獎項，出版94本書，超過1／3也就是有32本授出國際版權。

創立、推動「信誼幼兒文學獎」的信誼基金會董事長張杏如表示，30餘年來環境變遷劇烈，信誼幼兒文學獎始終站在這裡，致力「為幼兒文學定位」將圖畫書與兒童文學文字書區隔，鼓勵、培養本土圖畫書創作者，為孩子創作從我們的語言、文化、生活中生長出來的好作品。

張杏如表示，30餘年來，圖畫書不僅獲社會普遍關注，在台灣出版產業中更是一枝獨秀、逆勢成長，成為走向世界、向世界發聲的一股動力。「信誼會一直站在這裡，見證台灣圖畫作家創作好書，走向孩子，守護童年；走向世界，看見台灣；走向未來，成為經典。」

圖畫書文字創作獎本屆收到238件作品，初選入圍20件作品，決審主任委員許建崑表示，評審考量作品的兒童性、成熟度與故事的完整性，最後以11首童詩匯集而成的《陀螺》獲佳作。《陀螺》透過擬人化手法，直白通透的口吻活化了樹木、落葉、石頭、鞦韆、溜滑梯、蚊子等孩子熟悉的日常物品，作者游書珣屢獲多項文學獎新詩大獎，多年來一直嘗試寫童詩，當母親後漸漸找回童詩語感和童趣。

第30屆評審推薦獎得主翁藝珊繼《好忙的除夕》得獎後，這屆以《阿嬤家》獲佳作獎。翁藝珊表示，第一本圖畫書出版後，創作心情也隨著銷售排行榜波動，從興奮漸漸變成焦慮、畫不出東西來。很感謝圖畫書先進鄭明進老師的期勉：「不管是電影導演還是作家，一生的經典代表作都只有幾部，要超越上一本作品，急不得，慢慢來。」這些話讓她吃了定心丸，才慢慢找回創作的靈感。

六年後再次參賽的李慢，以兒子的成長故事《掉了》贏得佳作。《掉了》代表了二種含意，東西掉下去、把東西弄丟。生活中經常會因詞語的涵義不同而產生語言的誤解，親子間相處也常因語言誤解而生摩擦，或產生未預期的趣事。從構思到完成，《掉了》只花不到三個月的時間，動機很單純，只想讓孩子享受故事的趣味，翻頁間可以哈哈大笑。

首度創作圖畫書的林倩誼，《神奇的黑色鉛筆》便擄獲評審童心獲佳作。《神奇的黑色鉛筆》，是小鼴鼠的塗鴉筆，有絕佳的想像力，也表現了消除災難的勇敢機智。故事一開始，作者林倩誼只是思考一枝鉛筆可以做什麼？寫著寫著發現，日常中許多看似無用的東西，只要用對方法，竟然可以這麼神奇！草圖完成階段，把故事講給一位三歲小女孩聽，她不僅聽懂、看懂，還不停的觀察周圍有什麼東西是黑色？甚至希望也能看到紅色鉛筆的故事。給林倩誼很大的鼓勵和動力。