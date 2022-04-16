特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克日前證實持有推特（Twitter）9.2%股份，14日又拋震撼彈，宣布擬以430億美元收購推特（Twitter），引發董事會反彈，決議啟動「毒丸計畫」反抗。外媒稱，同時掌管3家國際大公司並非史無前例，但上一位完成這項壯舉的日產前執行長戈恩（Carlos Ghosn），如今是名國際通緝犯，潛逃黎巴嫩。

CNBC報導，馬斯克宣布欲以430億美元，收購推特其餘90.8%的股份，將其私有化；若成功收購，推特將成為馬斯克掌管的第三家全球大公司；馬斯克目前領導特斯拉和SpaceX，以及2家規模較小的新創企業Neuralink和The Boring Company。

報導稱，同時經營三家企業並不少見，但領導三家國際級企業「幾乎」是史無前例。最近一名同時管理三家大企業的是日產和雷諾前執行長戈恩，也是俄羅斯車廠AvtoVaz和三菱的前董事長，然而他在2018年涉嫌巨額經濟犯罪被逮捕，卸任公司職務後潛逃到黎巴嫩，目前是國際通緝犯。

2014年，戈恩接受領英執行長羅斯（Daniel Roth）訪問，被問及如何同時領導這麼多企業時，他回答其中關鍵是「避免同時處理多項業務」，他的日程安排都是提前1年所安排。

值得一提的是，推特聯合創辦人多西（Jack Dorsey）在2015年10月至2021年11月期間，擔任推特和另一家新創公司Square執行長，然而當時馬斯克卻向他提議「我不建議同時管理兩家企業，這會嚴重降低你的自由」。