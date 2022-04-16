教宗方濟各今天在主持復活節遊行之前表示，他能理解，各國政府處在飽受戰爭之苦的世局中，何以會購買武器自衛。

法新社報導，教宗以往曾說，花錢購買武器是「玷汙」人性的行為。

復活節遊行在羅馬競技場舉行之前，教宗接受義大利「國營電視廣播公司」（RAI）訪問時表示：「我能理解那些購買武器的政府，我可以理解。」

他說：「我不認為這樣做是對的，但我可以理解，因為我們必須自我防衛。」

在今天耶穌受難日（Good Friday）的「拜苦路」（Via Crucis）遊行中，可望會有烏克蘭和俄羅斯女性扛上十字架進行儀式。耶穌受難日是紀念耶穌基督被釘在十字架上受難的日子。

在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的背景下，烏克蘭駐教廷大使12日對此安排表示「擔心」。

這將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，教宗首度主持的復活節儀式。2020年和2021年復活節期間，教廷在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）舉行規模減縮的拜苦路儀式。