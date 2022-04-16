本土疫情延燒，今年截至目前為止，已累計8688人確診。一名確診男網友發文分享染疫後的心路歷程，包括隔離期間的日常作息以及身體狀況，他也坦言，隔離期間心理壓力很大，每天都在期望自己CT值大躍進，早日解除隔離，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

原PO今天在PTT八卦板發文表示，確診後他先在負壓隔離病房待了半天，隨後被送往集中檢疫所。最初篩檢結果CT值為18，發燒3天後再篩檢CT值變19，接下來3天身體無異狀，篩檢結果CT值為25，今天上午再篩檢CT值32。

原PO分享，雖然確診後的第4天起身體就已無異狀，但後面的日子相對難熬，因為隔離期間除了滑手機、看電視，也沒什麼事情好做，加上身體康復後就不會一直想睡覺，「每天只能漫無目的的等待日出日落，期望自己CT值大躍進，然後出獄」。

至於目前身體狀況如何？原PO指出，沒有任何後遺症發生，「倒是坐牢坐到快瘋了」，他強調，「心理壓力大」是隔離期間最可怕的一件事，若不是他和其他確診者創立了一個LINE群組，能夠彼此給予經驗，否則一定會覺得很慌張。

貼文曝光後，不少鄉民留言為他加油打氣，也有人詢問集中檢疫所配藥問題，原PO表示，前4天只有收到普拿疼而已，事後向1922回報，有接到檢疫所指揮官的電話，表示如果需要可以試試中醫藥物，不過當時他已無症狀，也就沒後續了。