議長張清照服務處前的鋼管辣妹演出，成為遶境隊伍最吸睛的畫面。（陳世宗攝）

大甲媽祖遶境今天回鑾到台中市，媽祖鑾轎下午抵達沙鹿、清水區海線地區，吉普車鋼管辣妹車隊在清水街頭大秀舞技，男性群眾看得目不轉睛，紛紛拿起手機錄影場面熱鬧。民眾指出，每年媽祖回鑾到議長張清照服務處，既有點心可吃又有辣妹勁歌熱舞，滿足口福與眼福。

受到疫情升溫影響，今年大甲媽祖遶境沿途信眾銳減，今天下午4點許，5輛吉普車撥放著電音，開到台中市議會議長張清照清水服務處前，車上5名辣妹大秀舞技，各地信眾於服務歇腳吃點心，邊看鋼管辣妹演出成為遶境隊伍最吸睛畫面。

張清照服務處搭棚設小吃攤，各式點心包括冷泡茶、雞翅、花枝丸、肉粽、紅茶、米苔目、粉粿、粉圓等，都是清水知名小吃；為防疫張清照服務團隊志工花時間先行分裝成「個人包」，提供隨行信徒們補充體力，現場還有精彩的鋼管舞與藝人演出，氣氛熱絡。

沙鹿區民顏先生說，每年媽祖回鑾經過清水，自己都會專程到議長張清照服務處等待鑾轎，會先吃清水的阿婆粉圓冰跟粽子，順便等待鋼管辣妹表演，既滿足口福與耳福，一舉兩得。