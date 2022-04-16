重年輕女的家庭很辛苦！有名正妹在網上發文，她表示家中重男輕女狀況很嚴重，父親在分配財產時，2位哥哥各自可分到1棟透天房，媽媽現金100萬，家中排名最小的自己卻什麼都沒有，再加上母親對2位哥哥的溺愛，讓她成為家中的「外人」、「台傭」，讓她很難過的想逃離這個家。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示生在重男輕女的家庭，某次父親家中成員母親以及2位哥哥開家庭會議，這場聚會父親也將財產做分配，2位哥哥分別配得1棟透天房，母親則是可以分得100萬現金，而她是家中的最小妹妹，卻什麼都沒有。

正妹表示2位不成材的哥哥愛計較，連洗衣精若是哥哥買的她則不能用，連這樣的小事都可以引起兄妹爭執，導致她從高中便自己買東西自己用，哥哥的壞不僅如此，還曾經將她趕出去2次，只有母親知情，不知情的父親還以為2兒子很照顧妹妹。

正妹對於母親「雙面人」的樣子也感到無奈，她說著母親在外呈現女兒孝順又乖巧，但回家到中，卻是非常溺愛2位哥哥，當母親與哥哥吵架，她則被牽連甚至被母親莫名其妙地罵「不孝女」。

有名正妹不滿家中父母重男輕女觀念，就算她為家中已付出10年心力，仍想逃離這個家。（翻攝自Dcard）

正妹也想過要買小套房獨自生活，逃離這個家，曾向母親借買房的頭期款，卻遭母親潑冷水，甚至意外發現，母親僅有準備哥哥娶老婆的錢，但卻沒有幫她準備嫁粧，讓她看清母親「所謂的親情」，並認為自己始終是「外人」、「台傭」。

正妹認為10年多來，對於父母及家中的金錢與心力付出，已經遠超過哥哥當時給的家用，但是父母對她的態度與她付出的心力無法成正比，讓她在這個家庭過得好痛苦，常常獨自一人默默流淚，不過對於愛計較的哥哥，父母破碎的婚姻，她已經不對婚有期待，一個人獨自生活可以更好。

文章一出，網友紛紛幫原PO打氣留言，「早離開家，早放下，靠自己最實在」、「重男輕女，真的很心累」、「就不要那麼聽話就好了吧，自己愛自己」、「我也是從小就一直被灌輸著長大後就是潑出去的水」、「我哥5歲就有一棟房了我什麼都沒有」、「看完之後好心疼」。