女星巧巧（王騴之）以超傲人G罩杯豪乳著稱，獲得「亞洲波神」封號，過去曾發生胸部長期受地心引力下拉影響，壓迫神經發生疑似中風狀況，透過復健才恢復正常；今（16日）巧巧在臉書自曝因身體不適，快篩檢測陽性，打電話求救卻無門，最後只好打119叫救護車，也以親身狀況勸「若不幸確診就直接119」。

巧巧在臉書上表示，一早身體不太舒服，自己快篩檢測呈現陽性，隨即撥打1922，對方卻要她打給所在地衛生局防疫專線；巧巧打了一個早上電話才接通，但得到的回應是，「抱歉你不在系統名單內，你需要自行去醫院做確認，醫院通報完後我們才能給予你協助」。

掛掉電話後，巧巧也即刻前往地方醫院並告知快篩陽性且身體不適，沒想到又得到讓她超無奈的答案，「你要在大馬路上等兩個小時檢驗完成後，才會請醫生來給你看」；巧巧從一早不舒服，快篩陽性後又像皮球被踢來踢去，最後決定取消掛號回家，改打119經過身分和病狀確認，消防局表示會立刻派車。

巧巧在臉書自曝因身體不適，快篩檢測陽性，打電話求救卻無門，最後只好打119叫救護車，也以親身狀況勸「若不幸確診就直接119」。(圖/ 摘自巧巧王騴之臉書)

在一整天下來，巧巧很正向地說，「必須說不能怪1922與衛生局」，她知道他們的SOP是你不在確診蜘蛛網裡，要忽然插隊用醫療資源，「他們無法給你協助，你需要自行去醫院確（定）症（狀），醫院通報把你列為名單後，才能幫你派車或幫你安排隔離」，原來每個環節都有他的SOP和現有資源安排。

巧巧也以這次親身經歷後，呼籲粉絲們「真的需要醫療，請先自行快篩，陽性確診，打119」，真心建議在疫情氾濫的時期，萬一不幸確診卻直接撥打119吧，「1922和衛生局是公務人員不是醫療人員，他們一樣很想幫你，但規矩綁定無能為力」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。