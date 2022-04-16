俄羅斯國防部證實，俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）巡洋艦14日因艦上起火，艦身嚴重受損，在拖往港口時遭遇暴風雨而沉沒。前民進黨立委郭正亮指出，俄羅斯總統普丁也為此事而大動肝火，為了要挽回面子，俄羅斯未來對烏克蘭出手會再更重；對於此事是否會讓俄軍在赫爾松和克里米亞地區的防線出現空隙，「拭目以待」。

郭正亮今天(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，莫斯科號被擊沉，會使俄羅斯在未來出手比較重。郭正亮還發現，美國的反應很詭異，因為在美國媒體大肆報導、烏克蘭認為大勝的同時，美國國防部在第一時間的態度卻是不確定。

郭正亮直言，兩枚「海王星」飛彈就可以打中要害，並讓該艦在試圖返航維修的途中沉沒，「給人感覺有某方提供協助，定位、情報提供，船剛好晾在這裡」。且這也導致俄艦後撤，並使俄軍在赫爾松和克里米亞的防禦出現某些空隙，現在也有人聯想到，是不是烏克蘭會在這裡發動反擊？因為這裡距離烏鶇很遠，俄羅斯又要打烏東，又要兼顧這裡，「拭目以待」。

郭正亮也說，聽說普丁也很生氣，海軍的防守出大問題，再加上美國最近又批准了了7.5億美元裝備的援助烏克蘭，普丁為了挽回面子，未來會出手比較重。