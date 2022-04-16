自從外媒公開布查大屠殺的實情，俄軍殘酷、冷血的種族滅絕斷送上千條無辜百姓的性命，各種性虐待、斷舌、挖眼的悲劇，引起國際間撻伐聲浪。英國《太陽報》（The Sun）近期揭露一段俄士兵與妻子的對話音檔，「記得避孕，然後做完什麼都別告訴我。」言下之意就是，允許丈夫自由強暴烏克蘭女性。

The guy who called his wife and received the "clearance" to rape Ukrainian women is Roman Bykovsky. Born in Orel, served in National Guard troops, famous Dzerzhinsky Division. Then signed a contract with 108th Air Assault Regiment, based in Novorossiysk. pic.twitter.com/yEsMpmhwuU — Mark Krutov (@kromark) April 15, 2022

報導指出，這段通話音檔被烏克蘭國家安全局(SBU)所截獲，偏差的價值觀一再顯示出將近8成的俄士兵親屬支持戰爭。據悉該名俄羅斯士兵羅曼(Roman Bykovsky)曾是鼎鼎有名的聯邦國民警衛隊司令部（ODON）成員之一，過去代表第108空中突擊旅級戰鬥隊參與克里米亞戰爭。

短短30秒的對話氣氛相當「和諧」，羅曼先是請示妻子奧爾加(Olga Bykovskaya)關於性侵的要求，說道「所以我應該不跟你說是嗎?」接著電話另一頭傳來，「什麼都別告訴我，只要戴好保險套…」然後兩人開始放聲大笑。

令人傻眼的對話內容也在社交平台傳開，許多網友直呼「簡直刷新我三觀…」、並痛批「噁心的垃圾。」、「想殺了他們…」、「最沒天良的組織…」大部分的人都表示憤怒紛紛展開肉搜，推特上公開了一系列夫妻倆甜蜜合照，也讓奧爾加的美貌與內在再次形成對比。

Hunt them down. Roman Bykovsky and his wife Olga Bykovskaya #Ukraine pic.twitter.com/cBi0V6bJ5T — Stefan Bandera SS (@bandera_stefan) April 15, 2022