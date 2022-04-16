極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，表演隊伍穿戴雲南、金三角風格的服裝道具演出。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，適逢新一波疫情嚴峻之際，主辦單位安排僧侶為民眾灑淨祈福，希望讓居民早日度過疫情帶來的衝擊。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，適逢新一波疫情嚴峻之際，主辦單位安排僧侶為民眾灑淨祈福，希望讓居民早日度過疫情帶來的衝擊。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，適逢新一波疫情嚴峻之際，主辦單位安排僧侶為民眾打平安手環及灑淨祈福，希望讓居民早日度過疫情帶來的衝擊。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，婦女小孩都穿著雲南、金三角風格服裝參加活動。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，多位當年曾深入敵後的「雲南反共救國軍」老兵，自製當年使用的摩斯密碼發報機，向民眾介紹如何傳遞情報給軍情單位。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，現場許多雲南、金三角地區美食吸引饕客排隊品嘗。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，表演隊伍在會場踩街演出。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，今天登場的潑水節，除僧侶為民眾灑淨、結平安手環，還設置佛像供民眾浴佛。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，各種雲南及緬、泰、寮金三角地區美食，以及展示生活用品，還有多項文化展演活動，民眾現場體驗可護膚美容的緬甸香木泥抹臉。（黃子明攝）

極具異國風情的桃園龍岡米干節16日在龍岡登場，適逢新一波疫情嚴峻之際，活動照常舉行，除了各種雲南及緬、泰、寮金三角地區美食，以及展示生活用品，還有多項文化展演活動，但原訂的潑水活動改為噴水霧，更安排僧侶為民眾灑淨祈福，希望讓居民早日度過疫情帶來的衝擊。 國民政府退守台灣後，繼續在滇緬叢林打游擊的異域孤軍，早期主力來自李彌率領的第8軍第237師及余程萬率領的第26軍第93師，當年在國際壓力下，歷經兩次撤台，1953至1954年首度撤回包括李彌率領部隊6926人，由政府安排定居桃園縣平鎮龍岡的忠貞新村，後期來台的泰緬僑民多定居台北雙和地區，有些軍民被安置南投縣清境農場墾殖。

龍岡的孤軍後裔如今開枝散葉，加上近年東南亞新住民遷入，讓當地人文景觀獨樹一格，2011年起開辦的「龍岡米干節」成為延續異域金三角文化的代表性活動，參展單位除了米食為主商家外，還有與軍事相關的攤位販售軍用品，並提供民眾試射空氣槍械，多位當年曾深入敵後的「雲南反共救國軍」老兵，自製當年使用的摩斯密碼發報機，向民眾介紹如何傳遞情報給軍情單位，老兵現身說法，讓米干節不只是感官娛樂的節慶，更帶有近代軍武歷史的深度展演。 米干節兩天活動堪稱水火交融，今天潑水節，現場除僧侶為民眾灑淨，還設置佛像供民眾浴佛；明天繼續登場的則是火把節，有民族踩街活動、火舞表演及點火祈福等儀式，讓民眾完整體驗金三角文化。