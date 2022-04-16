社區住戶大小朋友融入國立自然科學博物館生態與大自然，上了一堂寓教於樂，友善自然的課程。（盧金足攝）

國立自然科學博物館被譽為最受歡迎的自然史博物館，也是中台灣的重要博物館地標。（盧金足攝）

自然即生活、生活即自然！中部品牌建商國聚建設推動「友善建築」、「友善活動」和「土地共好」，此次與國家地理雜誌合作科博館生態活動，由知名賞鳥觀察家吳尊賢和4度榮獲金鼎獎得主黃一峯，帶領國聚家族社區住戶與小孩，到國立自然科學博物館學習中玩樂，玩樂中學習，在城市中感受自然就在生活中，也讓接觸自然成為生命經驗的珍貴禮物。

國立自然科學博物館被譽為最受歡迎的自然史博物館，最大特色以科技整合、生活化、藝術化及以人為中心的主題展示，在新冠肺炎疫情之前，每年參觀人數近300萬人次，也是中台灣的重要博物館地標。

「接觸自然，只需要擁有一個好奇心」，國聚建設表示，引發興趣後，「自然」，就會成為你最好的朋友，讓大朋友、小朋友融入大自然，懂得欣賞與珍惜，是都市與生態共生、共存最好的方式。

國聚建設堅持以永續經營的建築品牌為目標，在本業中穩健、用心經營；在公益與社會企業責任的努力下從未鬆懈，利用眾多的友善自然活動，讓這片土地透過良善的扶持，孕育出更寬闊的大地之美。

今日適逢周末，台中市天氣風和日麗，國聚家族的生態玩家們漫步在科博館週遭，探訪五色鳥、麻雀、白頭翁、綠繡眼、珠頸斑鳩、樹鵲、喜鵲、鵲鴝、黑冠麻鷺、夜鷺、鳳頭蒼鷹，小朋友看到豐富多元的鳥類，眼睛發亮。

此外，還有兩棲爬蟲類如攀木蜥蜴、黑眶蟾蜍、無疣蠍虎，以及整路相伴的赤腹松鼠、小膝鼠體操選手，在連串的驚呼聲中，快樂感性地完成美好探險時光。

黃一峯指出，生活在都市裡，接觸自然並非要捨近求遠，可以從居住的週遭環境近距離的觀察、認識、關懷生態、動植物，試著在平日就養成開啟自己的五感習慣，用視覺、味覺、觸覺、嗅覺、聽覺來發現身邊的許多有趣事物，和環境變化帶來的影響。

看到社區住戶的大小朋友融入科博館的生態與大自然，黃一峯強調，我們都和自然息息相關，「自然即生活、生活即自然」，期望透過自然、生態，每個人可以成為有感知、有溫度的人。