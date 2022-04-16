今晚到明（17日）清晨受華南雲雨系影響，中部以北、東半部地區水氣增加，可能有局部短暫雨；東北季風持續影響，各地早晚偏涼，南北白天高溫相差約7度。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一、二水氣再增強，仍維持濕涼的天氣型態，下周三起天氣便會逐日回暖。

中央氣象局表示，今晚明晨華南雲雨系移入，水氣增多，台灣中部以北、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，明天白天各地再度恢復多雲到晴的天氣型態，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨。

氣溫方面，東北季風持續影響，北部及東北部地區天氣較涼，預測低溫約17、18度，其他地區19、20度，白天北台灣持續偏涼，預測桃園以北及宜蘭高溫約22、23度，竹苗花東約24、25度，中南部高溫約26至29度，感受較舒適溫暖。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，下周一、二台灣北邊一波微弱鋒面掠過，加上華南雲雨系東移，北部地區會有局部短暫雨，中南部平地雲量增多，山區亦有下小雨的機會；下周一晚間東北季風增強，不過只影響到下周二，氣溫方面維持北、東部地區涼爽，中、南部地區早晚溫差大的型態。

下周三後逐漸轉為偏東到東南風環境，氣溫逐日回升，感受又會變得暖熱，不過早晚仍偏涼，東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨。