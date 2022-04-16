木蘭女足聯賽本季第1顆進球，就是花蓮隊中場國腳許翊筠的世界波！她在16日對新北航源的開幕戰第52分鐘，接應隊友陳雅惠的回敲，從27碼外遠射破門，並上演個人聯賽生涯首次「梅開二度」，幫助花蓮以2比1旗開得勝。

「這應該是我在木蘭聯賽第1次單場進兩球，」主要負責中場組織傳球的許翊筠說：「射門也是必備的技能，很開心有把握住這兩顆，第1球也要感謝（陳）雅惠回傳球的品質很好。」

許翊筠在第52分鐘踢進世界波遠射，助花蓮先馳得點。（中華足協提供）

新北航源本季延攬現役國腳丁旗、蘇芯芸，喊出問鼎冠軍的口號，開幕戰6名國腳全都先發上陣，上半場攻勢咄咄逼人。不過上半場零射正的花蓮，則在換場後還以顏色，第52分鐘陳雅惠回敲，助攻許翊筠從27碼外起腳遠射，球精準打入球門右上死角，打破了0比0僵局。

「因為我們戰術的設定就是先防守，不過上半場在做的時候有一些狀況，中場休息大家有做一些溝通，下半場就進入到比較好的狀態。」許翊筠說。

第68分鐘花蓮林凱玲在左側禁區下底45度腳回敲，跟進的許翊筠改以左腳內側推射破門，航源雖於第88分鐘由丁旗扳回一城，補時階段兩次角球卻都沒打出威脅，讓花蓮以1球之差帶走勝利。

台中藍鯨前鋒蘇育萱（右）加速帶球晃過高雄陽信門將陳巧倫，打入空門首開紀錄。（中華足協提供）

花蓮去年以3分之差衛冕失敗，關鍵之一就是在最後1輪0比1不敵航源，這回繼木蘭聯賽盃8強再次上演甜蜜復仇，23日下輪則要與去年冠軍台中藍鯨狹路相逢，也是下月聯賽盃冠軍賽的前哨戰。藍鯨首輪由蘇育萱攻入兩球，以4比0大勝高雄陽信，新球季也開出紅盤全取3分。

木蘭聯賽開幕周另一顆世界波進球，則出自台北熊讚的老將謝宜玲，她在對新軍桃園戰神的比賽替補上陣，第55分鐘於右前場禁區外起腳吊中，球卻神奇的越過香港門將吳卓蔚頭頂，不偏不倚的落入球門左側。

「我覺得那球真的很胡鬧，」謝宜玲破門後自己都露出「歹勢」的笑容，賽後坦承自己當下是要傳球，誰知道風太大，莫名其妙就被「吹進了」。但無論如何，這都是謝宜玲暌違兩年多的木蘭聯賽進球，加上開賽2分鐘熊讚就由劉玟伶先馳得點，最終以2比0拿下桃園戰神的木蘭聯賽處女秀。