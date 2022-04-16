近日新冠疫情確診人數激增至千例，到店家消費務必要做好「實聯制」，確實掃描「實聯QR Code」動作不可少！有名男子到某瓷器特賣店購物，老闆貼心提醒要掃「實聯QR Code」，但他怎麼看就是沒看到，直到他消費結束後，終於在該店面的柱子上找到這張「實聯QR Code」；網友看到也笑稱「看了五次！終於找到了」、「可能要用微距鏡才掃的成功」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示到某瓷器特賣店面購物消費，被老闆提醒要掃「實聯QR Code」，他左看右看就是沒發現可以掃QR Code的地方，直到他結完帳要來開時，才看到店面柱子上貼著1張「極小的」QR Code，這張QR Code與店面特賣優惠的廣告牌子相比，其比例懸殊。

男子到瓷器特賣店購物，一時找不到實聯QR Code可掃，待他結完帳後才驚覺店面柱子友「超小」實聯QR Code。（翻攝自爆廢公社）

貼文一出，有網友找了原PO上傳的圖片，看了5遍才找到該「實聯QR Code」位置，「超級小還要手放大」、「看了五次！！！終於找到了」、「也太小」、「可能要用微距鏡才掃的成功」、「太小了吧」、「老闆在搞笑嗎？沒看過那麼小的QR code」、「沒放大還真的看不到」、「怎麼這麼大」。