三峽六口確診案 葉元之槓卓冠廷。(摘自葉元之臉書)

新北市議員擬參選人卓冠廷爆料三峽有一家六口確診，卻無人聞問，但被市府否認。板橋區新北市議員葉元之在臉書指出，第一線醫護人員沒日沒夜的在防疫，還要騰出時間整理資料回應這種惡意抹黑，是要把民進黨防疫無能責任，推給地方政府。不過卓冠廷晚間再替家屬發聲，認為新北市衛生局把問題歸咎給確診者的態度，他真的不能忍。

葉元之在臉書指出，這次疫情大爆炸，是陳時中在配套措施還沒準備好時，就貿然縮短居家隔離時間，防疫政策也日漸鬆散，各項準備不足，所有東西都一團亂。

葉元之指出，中央政策每天變來變去，地方政府在很短時間必須配合中央防疫，已經是將士用命，但民進黨還派出卓冠廷這種派系小弟當打手，試圖推卸責任，玩政治攻防，對新北市政府亂噴口水。

卓冠廷晚間再度抨擊新北市府指出，其實有疏漏，補了就好，但新北市府衛生局對媒體公開或私下的回應，都與這一家人告訴他的情形落差極大，他也還原與確診家人的對話，要求新北市長侯友宜親自了解這家人的狀況，市府面對問題，更不能躲在辛苦的防疫人員後面。