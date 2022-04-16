張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今（16日）小巨蛋最終場，她不願相信已是最後一場，感性說：「其實我已經開始害怕明天，每場結束，我都有一種靈魂好像沒有回到本人身上的感覺，好像被掏空了。」這12晚演出讓她感受更深，「等了7年再回小巨蛋，這次的演唱會我一輩子都會記得，每個瞬間、每張戴著口罩的臉，永遠不會忘記。」

阿妹難以想像終於挺過疫情及人為震動考驗，很多人問她每天面對這麼多壓力，如何站在台上唱歌，阿妹感慨說：「但你們別忘記了，我一路走來，好像每一次都沒有平靜，太多事情、壓力、困難，每次升上來前我都給自己很強大的心理建設，這幾場我撐下來了，謝謝你們。」而最後一晚，阿妹也牽手素人嘉賓合唱〈對等關係〉，氣氛歡樂。

阿妹此次完成12場演出，成為小巨蛋華語歌手第一人，也創下「12之最」，包括提前11天搭台「最耗時」；小巨蛋第一次架設11.1聲道杜比環繞音效，且場內鋪滿LED「最震撼」；素人徵選湧入千則影片投稿「最火熱」；演出期間馬達、LED燈全台集合「最動員」；觀眾專屬NFT只送不賣「最霸氣」；小巨蛋量身打造演唱會「最唯一」；不僅門票秒殺，周邊商品也熱銷「最搶手」。

此外，重新編曲〈彩虹〉盼同志稱謂消失「最有愛」；85歲張媽媽12場全勤「最感動」；耳熟能詳經典歌串燒「最好唱」；嗨歌以稻草人方式搖擺，開創前所未有體驗「最動感」；歌迷自製百款應援小物發送「最挺妹」。