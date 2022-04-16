新北市文化局為了推廣當地自然文化之美，首度將整個行政區規畫成「茶山繚療」自然療癒品牌，將坪林打造成翠綠空靈的療癒之城，坪林茶葉博物館也邀請20組在地風格品牌進駐，讓民眾體驗坪林之美。（文化局提供）

新北市文化局為了推廣當地自然文化之美，首度將整個行政區規畫成「茶山繚療」自然療癒品牌，將坪林打造成翠綠空靈的療癒之城，坪林茶葉博物館也邀請20組在地風格品牌進駐，讓民眾體驗坪林之美。（文化局提供）

新北市坪林區蘊含好山、好水、好茶，文化局為了推廣當地自然文化之美，首度將整個行政區規畫成「茶山繚療」自然療癒品牌，將坪林打造成翠綠空靈的療癒之城，並從即日起在坪林茶葉博物館推出相關活動，邀請20組在地風格品牌進駐，讓民眾體驗坪林之美。

新北市副市長謝政達今前往坪林茶業博物館，參觀「五感奇趣市集」，以及期間限定的「野食茶酒吧」，並與地方茶青互動。謝政達表示，坪林坐落在「綠色山林茶山文化美學廊帶」，除了是全國重要的包種茶產地外，還有得天獨厚的自然環境，適合發展療癒系旅遊，民眾可在4月底前使用新北加倍券遊歷坪林茶業博物館、老街、茶街、魚蕨步道、大舌湖古道等景點，並用行動支持在地茶農。

文化局長龔雅雯表示，新北推出綠色山林茶山文化美學廊帶，特別以「茶山繚療」為名，結合生態教育、茶產業文化、休憩體驗，透過跨界創意，希望用美學力加值傳統茶產業，其中坪林茶業博物館也採集坪林的茶山、苔蕨、杉林、溪流、蟲鳥獸等元素，歡迎民眾來體驗。

文化局表示，坪林茶業博物館16、17日將推出首場活動，其中「五感奇趣體驗市集」集結了全國各地神秘的礦石占卜、能量療癒、自然音樂等專業職人，希望帶給民眾嶄新的五感療癒體驗，5月底前還會推出3條小旅行、工作坊、講座等一系列活動。詳細活動資訊可至茶山繚療活動網站(https：//www.chashare-ntpc.com.tw/)、坪林茶業博物館臉書粉絲專頁(https：//www.facebook.com/pinglin.tea.m)查詢。