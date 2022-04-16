中國河南鄭州航空港經濟綜合實驗區15日起展開為期14天的交通管控，市場擔心「只進不出」的管理措施，恐讓蘋果供應鏈再度生變，針對市場疑慮，鴻海集團仍重申，富士康鄭州廠區配合當地政府防疫工作，目前廠區營運正常。

河南鄭州航空港經濟綜合實驗區15日下午1時39分發布通告，強調根據當前COVID-19疫情防控形勢，為有效阻斷疫情傳播，航空港實驗區疫情防控指揮部決定從15日12時起，對全區實行14天（暫定）交通管控。

在公告中，還特別提出五點聲明：

一、交通管控期間，航空港實驗區實行「只進不出」管理措施，所有高速公路出口進行管控，在出區其它通道設卡，禁止所有車輛、人員出區。

二、區內公共交通跳站運營，計程車（包括網約車）停止跨區業務，區內地鐵站只下不上（新鄭機場地鐵站憑機票憑證，經防疫檢查后，可進站乘車）。

三、為保障重點企業生產、重點項目建設、疫情防控工作需要，相關人員憑鄭州市疫情防控指揮部通行證，查驗健康碼、行程卡和48小時核酸檢測陰性證明後可以通行。

四、進入機場迎賓大道高架的司乘人員經查驗健康碼、行程卡和48小時核酸檢測陰性證明后，憑相關憑證通行。

五、因工作需要出區的特種車輛正常通行。本通告自發佈起執行，並根據疫情形勢，適時調整。

由於鴻海富士康在當地屬重點企業，符合通告第三點「為保障重點企業生產、重點專案建設、疫情防控工作需要，相關人員憑鄭州市疫情防控指揮部通行證，查驗健康碼、行程卡和48小時核酸檢測陰性證明後可以通行」的規定，對此，鴻海集團仍重申，富士康鄭州廠區配合當地政府防疫工作，目前廠區營運正常。