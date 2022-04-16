F1賽車新賽季已全面開跑，目前已結束三站賽事，分別是巴林、沙烏地阿拉伯、澳洲大獎賽，4月24日將迎來義大利艾米里亞羅馬涅大獎賽。而在前三站拿下兩冠、一次亞軍的法拉利當紅車手勒克萊爾(Charles Leclerc)備受矚目，除驚人的賽車技術，他更有男模等級的外表，今年24歲的他更是法拉利史上首位摩納哥籍車手。

勒克萊爾出生於摩納哥蒙地卡羅，4歲的他在看完摩納哥大賽後就向父親表示他不想讀書，徹底被賽車深深吸引，8歲就開始參加卡丁車大賽，他在2005到2010間榮獲許多冠軍，17歲時進入《Formula Renault 2.0》方程式賽事、19歲受到法拉利親睞，加入車手學院培訓計畫，與法拉利車隊的緣分就此展開。

Announcing Formula 1 Driver Charles Leclerc as the ambassador for the #GiorgioArmani Made to Measure Spring Summer 2020 Campaign.@Charles_Leclerc



Credits: John Balsom pic.twitter.com/rMUSSrVA9y — Armani (@armani) May 18, 2020

2017年他進入次級F2賽事就立即拿下首座年度總冠軍，隔年正式踏進F1賽場，一開始先效力瑞士薩伯車隊(現為愛快羅密歐)，而他僅花短短一年時間就被「紅軍」法拉利看上，當時陣中芬蘭老將雷克南(Kimi Raikkonen)離隊，由勒克萊爾取代，不過雷克南則加入薩伯，等於兩人互換，直到去年9月雷克南正式宣布退休。

勒克萊爾無疑接下了前輩大旗，與車隊簽約至2024年，目前年薪1200萬美元(約台幣3.4億)，車隊相當看好他能成為紅軍全新看板人物。2020年賽季勒克萊爾表現不錯，於英國大獎賽豪奪第2，另外在艾米里亞羅馬涅、西班牙、亞塞拜然、義大利、土耳其、美國大獎賽奪第4為最佳成績，可惜在家鄉摩納哥失常未完賽。

而不只賽車，他帥氣外表更受到時尚圈關注，因法拉利車手身分，使義大利設計師都對他相當有興趣，這些年來他除了是車手，也經常在義大利參加時尚秀，甚至自己走秀當起模特兒，更成為精品品牌《Giorgio Armani》大使，可說是擁有實力與顏值於一身的當紅運動員，本季他還會拿出什麼表現實在令人期待！