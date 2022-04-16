近年台股火熱，不少股民挺進股海，引爆一波當沖熱潮，然當沖交易要承擔的風險也相對較高，一時不慎可能就會賠錢。一名網友分享慘痛經驗，他去年當沖操作航運股賠了約5、6萬元，之後一心想贏回來的他反而越賠越多，一路賠約50幾萬，最終幡然醒悟感慨「真的該好好工作了」。

這名網友在社群平台Dcard發文，他出社會工作兩年多，畢業後開始操作股票，從以前就有耳聞當沖交易，之後親自投身嘗試，剛開始獲利約幾百、幾千元，吃了點甜頭讓他感到十分滿足，未料，後來操作航運不幸遭遇「海嘯」，第一次就賠約5、6萬。

他表示，當時心態完全崩掉也涼了，不知道如何面對自己，一心想要再贏回來，但每次賠錢都是萬元起跳，獲利僅寥寥幾千元，根本無法彌補虧損；但這之後他並未收手，反而越來越貪心，修改策略持續當沖，不過效果卻差強人意，一路輸下來累積賠超過50萬。

過程中，他也嘗試自我反省，認為還是買大盤就好，可惜每次都耐不住心中的衝動，前幾天手癢又再先賣沖觀光股，未料被鎖漲停，隔天要付借券的費用和價差；如今的他決定收手專心工作，「我想真的該好好工作了，奉勸各位當沖仔趕快回頭」。

貼文一出，底下網友紛紛安慰道「只能安慰你至少你沒借錢輸贏，有的人融資到信用破產，此生無法跟銀行往來」、「龜一點別太沖，乖乖買穩股不好嗎」、「Respect，敢貼賠錢的不管怎樣就是值得尊敬」、「可以這樣發勸世文值得尊敬」。

也有不少當沖慘賠的苦主留言，「當沖賠70萬路過，現在改玩波段看能不能賺回來」、「我賠150萬」、「我當沖輸了一萬多，結果營業員還苦口婆心勸我不要沖」、「我賠了150萬給您參考」、「加個好友吧，小弟也賠了50左右」。