新北市文化局為推動文資教育，今年推出「新北有藝思」系列活動，邀集各大傳統藝師帶領學童、民眾一起玩賞文資，也將在系列活動上展出各大師的珍貴作品和收藏。（新北市文化局提供）

新北市文化局為推動文資教育，去年與各級學校合作，首創「校園瘋文資」系列活動，由於參與熱烈，今年再度推出「新北有藝思」系列活動，邀集各大傳統藝師帶領學童、民眾一起玩賞文資，認識有形、無形文化資產，也將在系列活動上展出各大師的珍貴作品和收藏。

新北市文化局副局長于玟今在市定古蹟台北放送局板橋放送所與各藝師宣告活動起跑，于玟說，「新北有藝思」系列活動將由傳統藝師展演打頭陣，傳統表演藝術「北管音樂」詹文贊、「布袋戲」許正宗、傳統工藝「細木作」李萬財、「花燈工藝」林健兒與文化資產保存技術「神像修復」金明偉等5位藝師的作品都會公開展示，也會公告歷年無形文化資產相關出版品成果，並邀集藝師辦理說書活動。

文化局指出，「校園瘋文資」將在4至6月陸續登場，將與轄內12所國小合作，遊戲情境教案將結合樂高、故事繪本以及操偶扮裝，帶領學生在遊戲中認識文化資產，像是首站在新店國小就帶領學生藉由完成樂高古蹟建築模型，認識在地古蹟「碧潭吊橋」。

另外，5月至9月辦理的「文資開箱趣」，已規畫國定古蹟林本源園邸10年1次的修復、傳統工藝研習，透過與台藝大合作，帶領民眾親臨現場，認識古蹟修復的過程和方法，學習修復匠師的工藝。

文化局表示， 今年度推出的「新北有藝思」系列活動將在4至9月登場，內容有展覽、演出、體驗活動，相當豐富，而傳統藝師展即日起至5月29日會在板橋放送所展出，詳細系列活動資訊可至文化局官網(https：//www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。