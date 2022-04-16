樂天桃猿16日以6比3擊敗味全龍拿下2連勝，也繼續暫居上半季龍頭位置，不過首局卻傷了近況絕佳的林承飛，他在首打席時造成右側側腹斜肌緊繃退場，但好在臨時頂替的馬傑森也有好表現，繳出單場4支3的「猛打賞」。

林承飛在1局上首打席吞下三振後就退場，由馬傑森頂替守備，賽後總教練曾豪駒表示，林承飛是右側側腹斜肌有點緊繃，詳細情況還要等明天再確認，「他第一球揮得時候就有點閃到、不舒服，第二球疼痛感更劇烈，就先把他換下來。」

林承飛開季打擊狀態火燙，29打數敲出13安，還貢獻11打點，打擊率高達4成48，沒想到卻在比賽中不慎受傷，好在頂替上陣的馬傑森也有好表現，曾總說：「他（馬傑森）的狀況一直都不錯，只是沒有機會，今天他下去有把握到機會，相信未來如果承飛還沒辦法上場時，他是有辦法頂替這個位置的。」

馬傑森則表示，自己只是把練習的發揮在球場上，雖然近期比較少先發，但就是隨時把自己準備好，等待教練團指示，「其實一上場也是滿緊張的，但學長鼓勵我不要緊張，把該做的做好就好。」若是林承飛需休養，他也希望自己能夠頂替住，「因為阿飛學長狀況很好，希望我也能延續阿飛的好狀況。」