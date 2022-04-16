女子健美選手展現訓練多時的成果。（台北市健美健身運動協會提供）

台北市健美健身運動協會16日於台北市立體育館舉辦2022年全民運動會台北市代表隊選拔賽，比賽現場選手們展現訓練成果，尤其是女選手婀娜多姿的體態與表現力，加上動感十足的音樂，讓台北市立體育館視聽教室有如模特兒伸展台，大會也選出男子組18人、女子組7人代表台北市參加今年全民運。

為落實政府體育政策全民運動，由台北市議員陳重文擔任理事長所率領的台北市健美健身運動協會，成立1年內即辦理多場健身運動推廣活動，讓更多社會大眾能瞭解如何正確操作器材及安全的重量訓練，各級健身教練及健美裁判證照講習更是普及化舉辦，皆吸引許多人參加，全民運選拔賽參加人數共65位，相較於2020年的16位成長相當多，也是相關資訊公開透明化的成效。

在台北市體育局協助之下，陳重文表示，台北市健美代表隊將無後顧之憂，卯足全力替台北市爭取全民運10面獎牌，期許成為各縣市領頭羊，並持續配合全國健美協會，共同推動全民健美健身運動。

2022全民運動會今年10月8日到13日在嘉義縣舉辦，共有健力、拔河、輕艇水球、水上救生、蹼泳、飛盤、合球、滑輪溜冰、滾球、原野射箭、柔術、定向越野、沙灘手球、民俗體育、太極拳、元極舞、龍舟拔河、摔角、國術、龍獅運動、慢速壘球、木球、槌球、巧固球、躲避球、地面高爾夫、五人制足球、劍道、舞蹈運動、沙灘角力及健美等項目。