為維持醫療量能，中央流行疫情指揮中心14日公布新版輕重症分流收治原則，針對中重症風險較高的孕婦確診者，依懷孕周數分流到加強板集中檢疫所或醫院。不過，懷孕期間染疫是否會對胎兒帶來影響？是不少準媽媽相當擔心的問題，對此，婦產科名醫蘇怡寧整理相關資訊，為準媽媽們解惑。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文解答，多數孕婦染疫後較擔心的問題，包括孕婦確診後病情是否會較嚴重、有沒有可能發生母嬰垂直感染新冠病毒的狀況，以及新冠病毒會不會透過母乳傳染給嬰兒等。

蘇怡寧表示，根據研究資料顯示，孕婦染疫後出現中重症的風險確實比較高，早產、死產跟流產的風險亦提高，但目前也沒有證據可以證明，孕婦比其他人更容易被感染，或有胎兒畸形的風險，不過基於上述風險及不確定性，還是建議準媽媽們應接種疫苗，以降低風險。

至於母嬰垂直感染新冠病毒的狀況是否會發生？蘇怡寧說，「機率不高，但確實會發生」，不過嬰兒的症狀並不嚴重，媽媽們不必過度擔心。他也強調，目前並沒有證據可以證明，新冠病毒會透過母乳傳染給嬰兒，即便媽媽們在哺乳期間染疫，也是可以哺餵母乳的，「不過哺餵母乳前後，適當的洗手清潔及戴口罩等防護仍是必要的」。

蘇怡寧提到，如今疫情已經進入減災階段，清零已不可能也沒有必要，且Omicron的特性與其他病毒株大相逕庭，大家不必過度恐慌。他建議，除了做好個人防護以降低傳播速度外，也要做好新冠肺炎流感化、每個人都有可能被感染的心理準備。

孕婦確診後續照護。（圖／指揮中心提供）

新版輕重症分流收治原則提到，孕婦確診者將依懷孕周數分流，36周以上收治至醫院，未滿36周則收治至加強版集中檢疫所、防疫旅館或居家照護管理。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，針對孕婦確診者，除了每日關懷，也會請負責醫院的醫師進行視訊或到集檢所會診，了解懷孕狀況。