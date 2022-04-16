福爾摩沙台新夢想家16日前進新莊體育館對決新北國王，首節夢想家以流暢的傳導配合單節砍進35分，其中成力煥個人攻下8分，包含兩記外線，揚科維奇也強勢進攻籃下，更以一個切入爆扣點燃球隊氣勢，單節貢獻9分。次節，夢想家布依德遠投近切皆得手，簡浩三分線四投三中，兩人單節合力攻下20分，半場夢想家以12分差領先。

易籃後，夢想家團隊攻勢不減，再轟下38分，帶著29分的領先進入決勝節。末節，夢想家替補球員上陣，也一路維持領先，終場夢想家就以126比87大勝新北國王，總得分126分創下聯盟本季得分新高紀錄，客場39分差距也刷新聯盟客場勝分差紀錄！目前夢想家晉級季後賽的魔術數字剩下一，也就代表只要夢想家再贏一場或領航猿再輸一場，今年晉級季後賽四隊就告全部出爐。

夢想家以揚科維奇（Stefan Jankovic）31分、12籃板與5助攻表現最佳，布依德（Julian Boyd）也拿19分、9籃板，成力煥 16分、9籃板，錢肯尼 16分、7籃板，忻沃克 12分，陳振傑 10分，簡浩 9分、6 籃板與5助攻；國王以戴維斯18分、7籃板及5火鍋表現最為搶眼，此役國王僅派單洋將應戰。