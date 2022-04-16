大甲媽祖於晚上近9時駐駕清水朝興宮，比預期時間慢近一小時。（民眾提供）

龐大香客中，有4位結拜的兄弟，合力發願跟媽祖遶境沿途發送鑰匙圈，純手工製作結緣鑰匙圈免費贈送。（民眾提供）

「有海水的地方就有華人、有華人的地方就有媽祖廟！」大甲媽9天8夜遶境進香活動，16日中午沿海線進入沙鹿區，沿途受到鄉親及信眾夾道相迎，神鑾所經鞭炮及煙火衝天震響；晚上近9時駐駕清水朝興宮，比預期時間慢近一小時，將於17日清晨5時30分起駕，跨越大甲溪回駕安座。

大甲媽祖一年一度的進香活動，今天傍晚遶經清水區壽天宮、蓬麓宮、奉寧宮、紫雲巖、開基福德祠、順天宮等，於成千上萬的信眾簇擁下，於晚上8時55分駐駕清水朝興宮，信眾將整的廟埕擠得水洩不通，朝興宮鐘鼓齊銘、衝天煙火將四週點亮的宛如白晝。

龐大的香客中，有4位結拜的兄弟，合力發願跟媽祖遶境沿途發送鑰匙圈，純手工製作結緣鑰匙圈免費贈送，每人限一個已經送第三年，每年1200個，吸引許多香客索取，每位香客都來自各地彼此互不認識，透過信仰媽祖的心，拉近不分彼此的心，將人性的善念發揮到極致。

大甲媽於17日清晨起駕後，將依序由頭香溪州武元宮、貳香台北聖鳳宮、參香桃園鎮德宮及贊香豐原鎮清宮、台中朝聖宮、中壢朝明宮等，於清水區迎接媽祖回鑾獻香，再遶經清水區慈雲宮、甲南北真宮、湄安宮等，中午再跨越大甲溪橋回到大甲區。

大甲媽祖進入大甲區後，進香媽祖回鑾將遶境大甲市區，來自各地龐大的陣頭、廟宇等，將前來迎接媽祖回鑾，並於17日晚上在數萬信眾夾道恭迎進香媽祖回駕安座，名列全世界三大宗教活動之一的宗教盛事，方圓滿落幕。