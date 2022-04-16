俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」爆炸後沉沒，據稱恐有超過400名官兵隨船一起沉入海裡。此外，為反擊英國制裁，俄國16日宣布，禁止英國首相強生和多名高階官員入境俄國。

●莫斯科號沉沒傳452人下落不明 艦上疑有核彈

「莫斯科號」（Moskva）14日爆炸後沉沒，分析家和專家警告，船上可能載有核彈頭。一名俄國流亡人士說，恐有超過400名官兵隨船一起沉入海裡。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，位於烏克蘭利維夫（Lviv）一所軍事智庫的主任薩慕斯（Mykhailo Samus）、「黑海新聞」（Black Sea News）編輯克利孟科（Andriy Klymenko），以及烏克蘭「國防快報」（Defence Express）相繼警告，莫斯科號可能載有兩枚可安裝在P-1000「航艦殺手」飛彈上的核彈頭。

此外，俄國流亡人士波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）表示，目前510名官兵中僅找到58人，令人更加懷疑其餘452人已隨船沉入海裡。

●莫斯科號沉沒 估損失7.5億美元

「富比世」（Forbes）雜誌烏克蘭版分析，莫斯科號遭烏克蘭聲稱擊沉，俄軍估計損失高達7.5億美元（約新台幣218億元）。

報導指出，自從俄烏戰爭2月底爆發以來，烏克蘭摧毀超過5000件俄國軍備，但莫斯科號絕對是當中最昂貴的一件。「富比世」拿規模類似的巡洋艦相比，在1995年的建造成本為7.2億美元。

●反擊英國制裁 俄外交部：禁止強生入境俄國

由於俄羅斯軍事侵略烏克蘭，英國政府日前針對俄國實施制裁措施，莫斯科當局16日宣布，禁止英國首相強生（Boris Johnson）和其他數名英國高階官員入境俄國。

俄國外交部透過聲明表示：「這項舉措是針對倫敦當局放肆訊息和政治活動的回應，他們目的是在國際上孤立俄國，為了限制我們國家和扼殺國內經濟而創造條件。」

俄國外交部指出，已經禁止強生、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）和其他10位英國政府成員和政界人士入境俄國。

●美國務院：俄烏戰爭恐持續至年底

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴美國有線電視新聞網（CNN），華府認為俄羅斯與烏克蘭的戰爭恐怕會持續至年底。

CNN稍早引述消息來源披露，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴歐盟盟友，美國認為俄國在烏克蘭境內的軍事行動可能會持續至2022年底。

被問到俄烏戰事拖到年底的可能性時，普萊斯回答：「這有可能。我們正努力在做的是縮短衝突時間。最終應能達成外交協議，來結束這場毫無意義的暴力和侵略行動。」

●澤倫斯基：烏軍2500到3000人陣亡

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）15日向CNN表示，與俄羅斯交戰7週以來，烏軍約有2500到3000人陣亡、約1萬人受傷，不過目前沒有計算平民的死傷人數。

他並表示，有1萬9000到2萬名俄國軍人在戰爭中死亡。莫斯科當局上個月表示，有1351名俄軍陣亡、3825人受傷。

●基輔周遭發現900多具平民遺體

烏克蘭警方15日指出，俄羅斯軍隊撤離後，他們在首都基輔周遭地區發現900多具平民遺體，大部分是遭槍殺，許多人「根本是被處決」。

基輔警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）表示，這些平民遺體被棄置街頭或草草埋葬，其中95%是遭槍擊重傷而死。他還說，每天都會在瓦礫堆下和亂葬坑裡發現屍體。

遇害人數最多之處是在基輔市郊的布查鎮（Bucha），有350多人死亡。

●烏飛彈工廠被襲擊 澤倫斯基籲盟邦提供更多武器

俄羅斯在「莫斯科號」巡洋艦燃燒沉沒後，15日報復性猛攻烏克蘭一座飛彈工廠，澤倫斯基表示，各盟邦若能提供他所要求的武器，就能使戰爭提前結束。

他說：「你們有辦法讓戰爭大幅提前結束，我們愈快拿到愈多所要求的各種武器，我們的立場就能更堅定，和平也會更快到來。」