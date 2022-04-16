大陸23歲女星程瀟在韓國以女團「宇宙少女」一員身分出道，她從小學習民族舞蹈，又從小就長得標緻，傳聞求學期間就曾二度被星探挖掘，更從韓國紅回大陸，人氣居高不下；近期程瀟接了代言牛奶的工作，穿緊身衣拍廣告太顯身材，超有料上圍晃暈一票粉絲。

程瀟從2018年起漸漸把工作中心移回家鄉大陸，出演多部電視劇和綜藝節目，都獲得不俗的成績，而且她能歌善舞又是女團出身，被外界看好很快就能爬上一線頂流女星的地位；但人紅是非多，最近程瀟接了一個牛奶廣告，被質疑廣告中穿緊身衣跳舞，畫面尺度太18禁，引起熱議。

程瀟拍牛奶廣告畫面引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

在拍攝牛奶廣告片時，程瀟穿了一件白色緊身衣搭配卡其色工作褲，站在藍色背板前面跳舞，扭腰擺臀且不時地舉起雙手；最吸睛的是，一直以來有「奶瀟」外號的她，傲人上圍是眾所皆知，而穿了緊身衣的程瀟，超有料雙球格外顯眼，晃得讓人目光不知道該放哪。

程瀟超有料上圍太搶鏡。(圖/ 摘自微博)

許多粉絲認為程瀟很敬業地工作，沒有穿得太華麗搶走代言的商品光芒，更展現她多年習舞的硬底子實力，都熱情給予讚賞；但有不少人焦點始終放錯，都放在程瀟身材上，「和徐冬冬的椰奶廣告有異曲同工之妙」、「把身材優勢發揮得淋漓盡致」、「看來程瀟懂得還挺多」、「她的身材代言牛奶非常說得過去啊」。