梓梓（董梓甯）目前是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長，也是女團「伊梓帆」隊長，外型甜美、身材火辣，讓她受到不少粉絲喜愛，平時會透過社群分享日常的她，近日曬出一組穿著性感洋裝的美照，讓網友看了都快噴鼻血。

梓梓近日在社群發文，寫下：「您需要什麼？咖啡、茶或……我？」並附上火辣美照，只見她穿上格紋洋裝，僅用背後兩條線支撐，讓她大片春光外洩，側身前傾讓渾圓胸型一覽無遺，看起來「沒穿內衣」，白皙美背整個見客。

網友見狀都驚呼「梓梓這件太性感」、「可能先需要衛生紙止鼻血」、「早上看到會爆血管」、「除了妳以外我看不到其他選項」、「這太母湯了，如果我高血壓了絕對是托梓梓的福」。

梓梓曬火辣美照。(圖／取自梓梓IG)

梓梓擁有32E豐滿上圍、23吋纖細蠻腰，不科學好身材讓她被封為「真人版娜美」，從之前擔任前職棒啦啦隊Lamigirls，但現在職籃台新夢想家啦啦隊應援隊長，都受到大批粉絲喜愛。

不過卻有網友嗆她「女人年輕不要想幹這種工作，有更好的事情可以做」，讓她罕見強硬回覆「我做啦啦隊，我覺得很驕傲啊，這種思維如果你有下一代，用這種教育台灣就滅了」，她更強調每個工作都有值得尊敬的地方，「我們不偷不搶，不違背良心，請不要不了解我們這份工作，就說出這樣子的話，只會降低你的格調」。