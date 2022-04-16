告別捅鼻子! 美FDA首批「新冠呼氣快篩儀」3分鐘有結果

美國食品藥品監督管理局(FDA)週四緊急授權一款新型呼吸檢測器(InspectIR Covid-19)，堪稱新冠肺炎期間創新里程碑，讓人類告別難受的捅鼻子快篩，只要對著盒子吹口氣，不到3分鐘就能得到結果，而且準確度高達9成。

根據《紐約時報》報導，由美國德州(Texas)一間公司InspectIR Systems所開發的「InspectIR新冠呼吸檢測試劑」(InspectIR Breathalyzer)，受試者只要對著盒子上的吸管吹氣，儀器會自動分析氣體中5種揮發性有機化合物含量，讓人類得以擺脫目前核酸檢測（PCR）必經過程－戳鼻子，而且只需要3分鐘就能拿到結果。

報導指出，一直以來，科學家致力於研發各種疾病的呼吸測試器，像是肝癌、肺癌等，疾病通常會對人體產生生理變化，從而改變我們所排出氣體的組成物質。InspectIR Systems創辦人雷德蒙(John Redmond)表示:「預計首批Covid呼吸檢測試劑要10至12週才會上市，計畫每週生產約100台。」

該公司招募2,409名無症狀的受試者進行呼氣試驗，顯示呈陰性比例達99%。專家指出，由於某些食物成分會影響測試，因此進行新冠呼吸檢測之前避免飲食、喝水或抽取任何菸草製品。