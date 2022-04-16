新北中和一名2歲男童確診後，病況急轉直下，男童母親控訴衛生局與1922互踢皮球，不予理會，導致延誤就醫，自己忍痛簽下放棄急救同意書，對此新北市府也做出說明，表示男童病況非常罕見，強調當下就立刻調派救護車，請雙和醫院緊急收治。

男童母親15日受訪時表示，男童在14日早上採檢，拿到退燒藥後便返家休息，下午4點男童突然昏迷不醒，立刻致電1922與衛生所求助，但直到晚上7點才有救護車來接人，質疑衛生局與1922互踢皮球，延誤就醫。

新北市衛生局長陳潤秋在下午疫情記者會解釋，指出男童早上採檢，下午病情就急速惡化，非常罕見，收到通報當下，就立刻請雙和醫院協助收治急救，並請台大小兒重症專家一同會診，全力搶救。陳潤秋說，不論是衛生所或1922，大家都全力做份內的事，若真的相當緊急，可直接撥打119。

指揮中心指揮官陳時中也公布男童就醫通報時序，指出家人在14日傍晚5點42分與6點9分有收到來電，了解情況後便通報新北衛生局與醫院，6點半衛生局與男童母親確認狀況後，於7點6分派出救護車，31分時抵達醫院。

陳時中表示，整個狀況並無特別延誤，他能理解家人焦急的心情，但公務體系、1922、衛生局和119也都全力在處理，做該做的事。