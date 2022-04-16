俄烏大戰已經超過1個月，俄羅斯光榮級巡洋艦「莫斯科號」日前在黑海遭遇烏軍「海王星」反艦飛彈重創，並在試圖返航維修的途中沉沒。台灣國際戰略學會執行長羅慶生指出，這是因為有人提供了該艦的確切位置，「很明顯是美國有在背後插手」，且這場戰爭已經變成是北約在指揮烏克蘭作戰；他認為，若要戰爭結束的關鍵，在於俄羅斯要不要攻下烏克蘭首都基輔。

針對莫斯科號沉沒，羅慶生16日在中天節目《辣晚報》中直言，這很明顯是美國有在後面插手。他指出，海王星反艦飛彈能夠貼海飛行，並攻擊船艦吃水線上方一兩公尺的部位，除能在該處打出一個大洞，還能打穿好幾層鋼板，並讓海水不斷灌入船艙。而莫斯科號後來在返航途中，便因海水不斷灌入而傾斜，最後慢慢沉沒。

羅慶生認為，莫斯科號確實是被反艦飛彈打沉。問題在於，海王星飛彈是透過移動式載台發射，要配合雷達搜索，但雷達搜索是有限制的，飛彈能打中目標，很明顯是有人提供確切位置，因為這款飛彈是依靠慣性導航，再加上最後階段的雷達尋標，發射到一定位置後，飛彈會貼海飛行，快接近目標時打開雷達搜索，打中目標就鑽進去了，「最關鍵的就是誰給情報、訊息？看起來就明顯就是北約、美國」。

羅慶生直言，這場戰爭越來越像北約在指揮烏克蘭軍隊，而不是俄羅斯和烏克蘭軍隊在打仗，這對俄羅斯確實不利，因為俄羅斯的情蒐能力比不上北約。這也是為何常常能看到俄軍將領莫名其妙被打死、軍艦被打沉、戰車被打爛。他認為，指揮者是北約，而不是烏克蘭政府，只有這樣才能解釋這場戰爭為何越來越奇怪。

羅慶生發現，只要烏克蘭在戰局中占上風，烏克蘭總統澤倫斯基就不談判。當基輔被包圍時，他就願意談判；但俄軍撤走後，他就變得高調起來。羅慶生更說，俄羅斯進攻烏東或烏南並不能解決戰爭，重點在於俄羅斯要不要打基輔？「不打基輔，他不投降，就談不下去」。