近年大陸官方嚴格展開金融科技領域的監管，許多此前一窩蜂湧入金融、支付領域的科技巨頭業務深受影響。對此，中國人民銀行前行長周小川表示，大型科技公司在支付業有很大前景，但要向高標準看齊。

澎湃新聞報導，中國金融學會會長周小川16日在2022清華五道口全球金融論壇上表示，穩定幣不是自稱的，要有一系列條件考核說明你是不是穩定幣。我們不要輕易動搖對商業銀行帳戶資金的信任，發鈔是最高等，參與支付是在支付中某一個環節起作用，甚至參與支付收單行，收單也是參與支付，每個層次上的工作要求是不一樣的。

周小川指出，如果想做大做強要求也會更高。另外要理解到發鈔是一種負債，從央行資產負債表來講，發行M0是央行的負債。應該說，大型科技公司和科技金融公司的發展是有前途的，在支付業有很大的前景，但要講究誠信，不要耍小聰明，提高自己的品質，向高標準看齊。