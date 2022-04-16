2022年縣市長選舉將在年底舉行，其中高雄市長一局，面對尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁，國民黨布局高雄人選未定，引發關注。YouTuber「桃園孫先生」認為，若由前行政院長張善政出馬選高雄，他也許會讓民進黨再輸一次。

YouTuber「桃園孫先生」分享一篇文章表示，張善政也許會讓民進黨再輸一次高雄市。由於幾個月過去，國民黨的高雄市長人選好像面臨難產，讓人擔心沒有好的母機帶小雞。沒想到，張善政與朱立倫一起參加能源政策記者會時，讓他眼睛為之一亮。

桃園孫先生接著指出，也許會讓民進黨再輸一次高雄的人，其實遠在天邊、近在眼前，就是張善政。他點出4點原因：1.張善政學歷佳，他是台大畢業，後來前往美國深造，獲得康乃爾大學博士；2.張善政具備國際視野，他曾擔任過Google亞洲營運總監，Google是一間超大跨國公司，能擔任亞洲營運總監，表示他對國際事務非常了解；3.他擁有行政院長經驗，張善政曾擔任科技部長，後來還擔任行政院長，所以他擁有中央部會、甚至行政院長的國政治理經驗；4.藍綠通吃，可望獲跨黨派支持︰張善政是無黨籍，在院長任內施政也備受肯定，曾有民調顯示他是馬英九政府任內滿意度最高的行政院長。

桃園孫先生認為，這也表示藍營喜歡張善政，中間選民也肯定他，綠營也不討厭他。另外，張善政在2016年曾到高雄美濃地震災區勘災，也讓許多高雄人感動與肯定，所以高雄人對他應該有良好的印象。