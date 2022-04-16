今天隨著快艇輸給鵜鶘，本季洛杉磯兩支球隊都無緣季後賽，也讓徹底失敗的湖人再次被提及，在快艇輸球後知名體育記者西蒙斯(Bill Simmons)於推特發文調侃了他們，直說這兩隊包含奢侈稅共花了4.2億美元，而且都沒有進入季後賽。

LA’s NBA teams spent a combined $420 million this season (including luxury tax).



Neither made the playoffs. — Bill Simmons (@BillSimmons) April 16, 2022

鵜鶘可說是洛城兩隊最痛恨的對手，在季末湖人爭搶附加賽名額時，就曾敗給鵜鶘，如今他們又在附加賽淘汰快艇，鵜鶘今天一度在推特把簡介改為：「洛杉磯再也沒有派對了！」不過熱頭結束還是改回「Playoff Pelicans.」(季後賽鵜鶘)。

先看看最慘的湖人，他們引進昂貴的韋斯布魯克(Russell Westbrook)，本季他年薪高達約4420萬美元，但表現不如預期，不僅是個人發揮，與隊友並未產生化學效應，而詹姆斯(LeBron James)年薪約4118美元、安東尼戴維斯(Anthony Davis)約為3536萬美元，本季戴維斯只為球隊出戰了40場比賽。

快艇相較湖人沒那麼罪該萬死，開季時雙核里歐納德(Kawhi Leonard)、保羅喬治(Paul George)都不在陣中，喬治於3月正式回歸，為球隊出賽31場，但在今天最關鍵的附加賽卻因健康安全協議被迫缺席，沒能幫助球隊挺進季後賽，本季喬治年薪約3934萬美元，而里歐納德也是3934萬美元。

里歐納德在上季季後賽次輪對爵士受傷，去年夏天動了手術，受的傷為右膝十字韌帶撕裂，原本還期待能上場，但之後宣布本季報銷，讓快艇陷入困境，不過球隊卻沒有因此淪陷，例行賽取得42勝40敗的戰績，領先湖人將近10場，相信球隊未來在里歐納德、喬治回歸後有望重返榮耀。