韓國人氣男團「Highlight」近日推出新專輯《DAYDREAM》回歸歌壇，4位成員斗俊、耀燮、起光、東雲越洋接受本報獨家專訪時，紛紛直呼難忘每次來台灣開唱，台下粉絲用心準備的韓文字卡應援，更不忘隔空對台灣Light（官方粉絲名）喊話「好想念你們」。

《DAYDREAM》是他們自「BEAST」改名「Highlight」再出發5年後，終於發行的首張正規專輯，東雲透露大約從去年第3張迷你專輯《The Blowing》活動結束後就開始蒐集歌曲，準備了近1年，每位成員都投入大量心血，起光更是參與專輯一半的詞曲，有空就會創作一些，慢慢累積起來，斗俊、耀燮則是各自要拍電視劇和演音樂劇，依舊積極參與，「他們應該是最忙、最辛苦的，不論是在精神還是體力上」，看到大家合力誕生出一張很棒的專輯，4人都非常開心。

他不忘分享一個拍攝MV的小插曲，「有場在外景拍攝就像是在夢中的會出現的那種夢幻場面，導演開始有提議灑人工雪在我們身上 ，但因為雪並沒有很漂亮地融化，最後就決定不用了，沒想到天上就突然下起了真的雪，才出現了大家在MV中看到的那個美麗場面」。也笑曝雖然這次專輯名稱叫「DAYDREAM（白日夢）」，但其實他們4人都是不太會做夢的類型，「不過好像睡覺不做夢比較能夠進入深層睡眠，這樣也滿好的」。

起光對於自己創作的5首歌都非常滿意，尤其是〈Night fog〉，「成員跟公司職員們一聽到就全場一致好評，說一定要放進專輯裡的歌曲，也很開心粉絲們喜歡」，也分享自己是夜貓子，愛在晚上創作，「好像那個時段會變得比較感性，靈感也會跟著浮現」，但也不忘補充因為最近早上要當DJ主持《歌謠廣場》，有在認真調整生理時鐘。

東雲（左起）、起光、耀燮、斗俊難忘台灣粉絲熱情的歡迎和用心準備的應援活動。（Around US娛樂提供）

身為主唱的耀燮，這次唱功再度驚艷粉絲，他分享除了會多喝水和拿毛巾熱敷來保護喉嚨外，也直率地說「這次看到很多對於我現場演唱實力的稱讚留言，心情非常好呢，每次看到類似的讚美文，就想展現更好的演唱功力給大家看，所以也會更加努力練習」。

減下了8公斤被讚「美貌大升級」的東雲則說，自己除了透過運動，「我一直有在打拳擊，做著做著好像也找到興趣了，找到自己可以一直持續下去的運動，真的是個很好的減重方法」，飲食方面也有嚴格控管，「不吃特別鹹和辣的食物，如果有真的很想吃的食物，一週最多吃1至2次，也會刻意在午餐時間吃，才有比較多時間去消化」。他也提到引起熱議的棒球帽造型，「一開始公司職員們都覺得會遮住我的臉，所以一直很反對，是我真的很喜歡才成功說服了他們」，寵粉的他，也知道粉絲們很喜歡，所以打歌前期很常戴，「不過發現音樂節目現場的光線跟MV拍攝現場不太一樣，真的會有點看不到我的臉，所以後來才沒那麼常戴」。

而打歌期間也邊拍韓劇《沒有具必秀》的斗俊，被問及舞蹈、歌詞和台詞哪個比較難背時，他先是笑喊「其實都很難欸」，之後表示「不過因為舞蹈跟歌詞會一直反覆練習，好像身體就會很自然地熟悉了」，至於台詞，他表示，因為還要轉換成與自己不同的人設，去想要用什麼方式講出來，「應該還是電視劇台詞難一些」。

出道至今一起走過了13個年頭，中間也經歷了成員變動、換團名、自組公司等，被問到如何攜手走過低潮期時，耀燮說，雖然4人都有個人活動，但他們都特別喜歡團體行程，「不論何時都想要在一起的想法應該是最重要的，就像這次的專輯，準備的過程即使疲倦也覺得很快樂，因為我們都知道是『Highlight』這個名稱、這個團體把我們凝聚在一起，團結而產生的力量，對我們來說才是最珍貴的」。他也分享最近團裡流行語就是東雲創造的「幸滿感祝（행만감축）」，意思是懷著幸福、滿足、感謝的心態，人生就能充滿祝福，「這麼正面的一句話，我們喊著喊著也覺得自己好像真的可以非常樂觀地面對人生了」。

接著他有感而發地說，每次聽到粉絲說喜歡他們不後悔，更認為「BEAST」或「Highlight」是可以讓自己感到驕傲的存在時，都會非常欣慰，「其實我們也是跟著粉絲一路走來，然後一起成長了，當你能成為其他人生命的某個部分，又被當作是值得拿出來分享的美好回憶時，真的非常開心」，起光也說因為疫情已經好久沒辦法跟粉絲見到面，「最能夠近距離且開心地與大家見面的場合，絕對是演唱會了，真的很想要舉辦演唱會啊」。

Highlight成員簽名問候台灣粉絲。（Around US娛樂提供）

最後提到台灣，斗俊說「每次來台灣大家都非常熱情地歡迎我們，所以都是留下快樂的回憶，好想要趕快來台灣辦演唱會，雖然韓國的粉絲也會替我們應援，但台灣粉絲每次都不是用自己的母語，而是特別為了我們準備韓文字卡應援，真的很感動，希望可以趕快再來台灣與粉絲創造珍貴的回憶」。起光則隔空問候台粉「大家過得好嗎？距離上次訪台已經3年過去了，好懷念疫情前每年都會和成員們一起到台灣開演唱會，現在也總是會想起每次熱情地歡迎我們的溫暖台灣Light們呢，今年如果可以的話，希望能親自到台灣與你們度過愉快的時光，真的好想念你們啊」。