衝動色色的下場！有名男子分享17歲時自己與網友約炮的經歷，他表示受到自稱女家教老師邀約，前往對方住處，女家教老師向他提玩「蒙眼遊戲」，還秀出和他人玩遊戲的照片，當他答應要求後，突然想到「誰幫女家教老師與其他男子拍照」，心驚了一下，藉口要女家老師先去洗澡，他則趕緊往門口衝去逃離，耳後還傳來對方訓斥的聲音「你要跑去哪裡」，幸好順利逃離；他表示有了這次經驗不敢亂約炮。

一名男子在「Dcard」發文，他表示自己17歲的時候，正值體力、精力最旺盛的時期，當年住在親戚家，由於學測考完很多空餘時間，他便打開交友軟體，於凌晨1點時遇到一位自稱女家教老師陌生人邀約，便冒著被表哥、表姊發現的風險溜出門。

男子與女家教老師在約在某處，兩人聊天勝歡，他見對方開朗又大方，沒有想太多便答應前往女家教老師家，正當兩人要進入「嘿咻」階段時，女家教老師向他詢問「可以把你眼睛矇起來嗎」，他當下有些遲疑，但是看到女家教老師秀出和之前炮友玩的照片，便想嘗試蒙眼玩法，當他被蒙眼時，突然想到「照片裡妳跟別人都有入鏡，那是誰幫妳拍的照？」，讓她冷汗直冒，又感覺到似乎有第三人站在他身邊。

有名男子在網路分享自己17歲時約炮的經驗，對方女家教老師要他玩蒙眼遊戲，他驚覺1怪事便趕緊落跑。（翻攝自Dcard）

男子靈機一動，向女家教老師反應自己有潔癖，請對方先去洗澡，此時，也感受到女家教老師態度轉變，些許不耐煩，但還是按照他的需求先去沖澡，他見對方離開，把眼罩拿掉，一個箭步衝往大門解開電子鎖，「登登登」的解鎖聲音，也引來女家教老師從廁所追了出來，而且邊罵三字經邊問他要跑去哪裡。

男子不等電梯，趕緊從6樓樓梯往1樓衝順利逃走，他事後也解釋另外會逃走的原因，他表示兩人在準備「嘿咻」的過程中，女家要老師一直吸著很臭的東西，並解釋可以放鬆進入狀況，他驚覺對方可能在吸食毒品。

文章一出，網友紛紛留言表示「超恐怖，這是什麼驚悚電影的情節」、「還好那時候精蟲沒有衝滿」、「無法想像那個被追的畫面」、「好可怕！希望你的心靈沒有受到傷害」、「感覺很有畫面欸」、「我看完雞皮疙瘩起來」、「怕爆！感覺沒跑器官會被拔走之類的」。

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