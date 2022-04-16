不少長輩幫子孫找對象時，會要求兩人八字要合，姓氏不能犯沖等。一名男網友分享，爺爺對於女友的姓氏相當注重，要求他盡量不要和姓陳、林、李、許的女生交往，讓他十分困惑，好奇有沒有人的知道原因為何，有網友猜測，可能是因為堂號一樣所以可能有血緣關係，亦或是過去兩家人是世仇，所以不贊同他和這些姓氏的人結為夫妻。

一名男網友14日在網路論壇Dcard發文表示，有次吃完午餐後，爺爺語重心長的告訴他，如果要交女朋友，盡量避開「陳、林、李、許」這幾個姓氏，但向對方詢問原因也得不到答案，讓他十分困惑。

他透露，目前女友的姓氏剛好是上述其中之一，不過他強調，並不會因為這個原因改變對女友的態度，未來即便論及婚嫁也會依照自己的想法做決定，不會因此被左右，只是好奇爺爺這番話究竟是什麼意思，「大家有沒有被家中長輩講過類似的事情？」

貼文一出，不少網友留言表示，「都大姓欸你乾脆單身好了」、「陳、林、李都是大姓欸，那你不能交的女友好多」、「如果爺爺說不能說，可能是算命得來的結果欸，天機不可洩漏」、「搞不好他拿你的名字或八字去算過」、「都2022年了，不要這麼封閉好嗎」。

也有網友猜測，「可能堂號一樣吧」、「我阿公叮嚀過不要跟同堂姓氏的人結婚生子，好像是因為一些歷史淵源」、「我爸也說過，他說不要嫁給姓林的因為是世仇」、「除了世仇外，可能原因就剩血緣了，怕也許是遠房親戚之類的」、「可能他覺得古時候都是同一個家族然後慢慢分支，所以有血緣關係，不贊同你和這些姓氏交往結婚」。