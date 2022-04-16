阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今晚（16日）小巨蛋最終場，尾聲她有感於開唱遇上疫情爆發，加上小巨蛋所在地的里長抗議人為地震，再也忍不住情緒，在台上不斷拭淚地說：「在這個風風雨雨，這樣之下還能開演唱會，我真的很感謝，我們都要好好的沒事、好嗎！就算過程曲折，但是我沒有後悔回到小巨蛋。」

阿妹止不住淚水，接著表示：「小巨蛋對我有特別意義，腦裡的畫面都發生在這裡，這段期間壓力真的很大，12個晚上已得到滿足，也了解每個場地都有需要配合的地方，表演上不太習慣 ，但我想說，我們都是大人，『蛋蛋總是特別脆弱」，我知道很多人都在討論這是不是我最後一次在小巨蛋（開演唱會），我想說這並不重要，只要你們在哪裡，我的演唱會就在哪裡。」隨後嗨唱〈三天三夜〉，全場歡聲雷動，唱完最後一句，阿妹開心大喊「我真的完成了，我們很快會再見」，身後大螢幕出現「蛋蛋辛苦了」五個字，幽默彩蛋令所有人會心一笑。