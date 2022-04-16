This is our first look at the Navy’s next 'doomsday plane':https://t.co/Xuhd9g5Pkq — The War Zone (@thewarzonewire) April 5, 2022

新聞網站「The Drive」報導，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）已公布美國海軍下一代「末日機」EC-130J的概念圖，並強調雖從現役E-6B的噴射發動機「退化」回渦輪螺旋槳發動機，但EC-130J不僅成本較低，也能在更多機場起降，讓敵方難以追蹤。

根據報導，在美國「海軍聯盟」（Navy League）的「海、空、太空博覽會」（Sea-Air-Space Exposition）上，洛馬首次公開EC-130J的概念圖，提前揭露其與現役C-130的不同，包括翼尖和機背上的衛星通信設備整流罩、尾部的特低頻（VLF）拖曳天線，以及機腹用於聯繫地面通信節點的下行鏈路天線整流罩等。

空中戰略指揮、管制與通訊計畫辦公室（Airborne Strategic Command, Control and Communications Program Office）公共事務官赫德（Christopher Hurd）也表示，美國海軍有意先採購3架測試用的C-130J-30，首機預定2026財年飛抵馬里蘭州的帕特森河海軍航空站（NAS Pax River）。

美國海軍現役的E-6B「水星」（Mercury）指管／中繼通信機，便是於1990年代取代EC-130Q，成為該軍種用於確保彈道飛彈潛艦能接獲核武反擊命令的「接管與撤離」（Take Charge and Move Out，TACAMO）平台。赫德解釋，在經過評估後，美國海軍認定「國產四發動機小型飛機」是下一代TACAMO任務的最佳選擇，而C-130家族已被美軍與盟國於全球範圍廣泛運用，具備後勤、維護、升級和培訓優勢，也滿足所有性能需求，更將大幅增加可用於TACAMO任務的機場數量，使其作戰彈性和生存能力勝過E-6B。

不過值得注意的是，EC-130J目前僅規劃擔負TACAMO任務，不像E-6B兼任「空中指揮所」（Airborne Command Post，ABNCP）和「空中發射管制中心」（Airborne Launch Control Centers，ALCC），具備動用空軍洲際彈道飛彈的能力；「The Drive」指出，也許EC-130J服役後會接受進一步改裝，或相關任務將直接移交給美國空軍，讓後者在汰換現役的4架E-4B「國家空中作戰中心」（National Airborne Operations Center，NAOC）時，採購超過4架計畫中的「高存活空中作戰中心」（Survivable Airborne Operations Center，SAOC）。