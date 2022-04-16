俄羅斯國防部證實，俄海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦因發生爆炸起火而沉沒，而烏克蘭方面則聲稱是遭其以反艦飛彈擊毀。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，烏克蘭用飛彈把俄羅斯巡洋艦打沉，俄軍是不可能放過烏軍了，烏東地區的局勢將沒完沒了，若日後變成長期消耗戰，烏克蘭將變成另外一個阿富汗，那這個國家就完了。吳子嘉也大膽預測，若俄烏戰事變成「長期化」，美國將會是唯一的贏家。

吳子嘉16日在網路節目「董事長開講」表示，「莫斯科號」這艘軍艦被打掉，卻沒有一個國家公開承認，他大膽推測，能結合無人機干擾並用飛彈射中莫斯克號，顯然不是烏軍獨立完成，而是美軍在背後主導的，但美軍是完全不會承認的，因為一旦公開承認，美軍在俄烏戰場光明正大打仗，這會造成更大的國際糾紛。

吳子嘉分析，反過來回推，美軍一直都在俄烏戰場上，從來沒有離開過，包括上次讓烏軍攻擊俄國的火藥庫和彈藥庫，那些飛機有如入無人之境，偷襲得手，要說沒有美軍在進行技術支持，這是不可能的事情。

吳子嘉直言，烏克蘭用飛彈把俄羅斯巡洋艦打沉，俄軍是不可能放過烏軍了，烏東地區的局勢將沒完沒了，而這樣的結果，也是美國總統拜登所要的，因為俄羅斯和烏克蘭打得越久，對美國越有利，只要將俄羅斯拖入戰爭泥沼，久了是有可能拖垮俄羅斯的。

至於長期消耗，最倒楣的是誰?除了俄羅斯，就是烏克蘭，烏克蘭的家園從此變成戰火騷亂幾十年，變成另外一個阿富汗，那烏克蘭這個國家就完了。吳子嘉也大膽預測，若俄烏戰事變成「長期化」，美國將會是唯一的贏家。