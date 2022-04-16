110年台北市青年盃滑冰錦標賽於16、17日在台北小巨蛋冰上樂園滑冰場盛大登場，國內頂尖好手齊聚一堂，展現華麗又高難度的滑冰技巧，其中年僅14歲的歐珈瑜，未來性備受看好，瞄準世界青年錦標賽參賽資格。本屆青年盃滑冰錦標賽總計有超過300名選手參與，擁有6年滑冰經驗的歐珈瑜，近2年來在國內嶄露頭角，於2021年全國花式滑冰菁英錦標賽暨俱樂部聯賽菁英少年組奪冠，完成2連霸。

今年青年盃青年女子短曲項目中，歐珈瑜加入兩種三周跳動作；長曲部分也是全新編排，提升跳躍和滑行技術難度，盼她能夠繼續突破自我，爭取佳績。歐珈瑜演出幾近完美，教練施文倡賽後直呼滿意，她自己則說，「雖然出現小失誤，感覺有一點可惜，但整個狀況調整很好，也沒有緊張的感覺，對自己表現很滿意。」

為了專心投入滑冰訓練，歐珈瑜申請自學，除了讀書之外，其餘時間都在冰場訓練，每天早上4點半起床，6點上冰訓練，對身心是極大的挑戰，即便如此，她從沒想過放棄，「我想讓生活有更多的挑戰，也從中獲得成就感，所以就繼續滑下去。」

在教練施文倡的安排之下，今年1月初歐珈瑜被安排到美國移訓，由日本奧運隊教練、昔日世錦賽金牌選手佐藤有香親自指導，移訓2個半月時間，重新調整基本動作，不僅技術層面的提升，心態也有所成長，施文倡說，「現在她學會照顧自己、對自己負責，打理好生活，不會像個小孩一樣，心態成長許多，未來寒暑假都會繼續送她出國磨練。」

今年2月初的世界青年花式滑冰錦標賽保加利亞站，是歐珈瑜生涯第一場青年組的國際賽，經過國際賽的洗禮，收穫滿囊，她說，「現在開始會注意比賽中的小細節，每個小地方都必須做好，上場才能有好的表現。」目前歐珈瑜重心擺在4月國手選拔賽，爭取8月中至10月中旬的世界花式滑冰青年大獎賽參賽資格，累積世界青年錦標賽積分，期待為國爭光，朝自己的夢想大步邁進。

近日疫情升溫，賽會以最高防疫標準籌辦，贊助商也成為選手們堅強後盾，《蛋寶生技》特別贊助每位教練、選手「幸福十八滴雞精（常溫）」，提供參賽選手營養補給。