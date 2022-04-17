美國擬5月啟動「印太經濟架構」，目前未邀台灣加入。政治大學外交系副教授黃奎博分析認為，美國總統拜登和前美國總統川普相比，對台灣的態度不太相同，拜登相對給台灣的大陸政策多加限制；而拜登則向蔡政府傳遞了一個訊號，不會讓台灣變成一個美中關係的麻煩製造者。

黃奎博接受香港媒體《中評社》專訪時表示，拜登比起前美國總統川普，對台灣的態度不是很一樣，拜登相對給台灣的大陸政策多加限制。蔡英文進入第二任期後，她在拜登時代的大陸政策，對比川普時代的大陸政策，其實明顯的內縮以及自我克制，最能解釋的環境變數，不是蔡英文轉念，或是蘇貞昌掃帚不見了，而是美國，目前美國當然不會說把台灣納入印太經濟架構。

黃奎博表示，台灣當然會變成美國在選舉裡其中一個被拿出來主張的因素，但至少從拜登政府的角度來講，他會持續在自己的一中政策下支持台灣，不會讓台灣變成一個美中關係的麻煩製造者；看來這就是拜登政府上台之後，慢慢向蔡政府傳遞的訊號，而蔡政府也相當尊重且配合。