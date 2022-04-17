根據《財訊》報導，今年全球股市在通膨、升息及俄烏戰爭的不確定性下進入高檔震盪，市場投資風向也180度地大轉彎，一時間「高殖利率概念股」成為市場顯學。

防疫股暴衝 長期獲利難料

資深分析師陳唯泰接受《財訊》採訪時表示，現階段抗通膨、保值成為市場趨勢，加速市場資金奔向「高殖利率股」。不過，投資人在追求穩賺股息之際，誤以為現金殖利率愈高就愈好，這時反而容易落入高股息的迷思。提醒投資人如果有4種情況出現，可能不小心就落入高殖利率股的陷阱。

陷阱1：疫情受惠股股息暴衝，須注意長期配發穩定性。資深分析師陳威良舉例，這兩年由於疫情影響，防疫族群的獲利呈現3級跳，就殖利率的角度來看，相對具有吸引力，但股價還是跌跌不休。主要就是因為歷年來的股息配發情況，以及獲利能力的穩定性不足。

《財訊》報導指出，舉醫療級乳膠廠申豐為例，去年配發現金股息10元，今年公布配發現金股息15元，換算殖利率都超過10%，按理說，應該可以支撐股價走揚，實則不然。正是因為，申豐的營收隨著防疫高峰期過去後，已經大幅下滑，未來可能很難再配發這麼高的股息了。

事實上，這情況可能也發生在恆大、南帝等防疫股身上。至於因為疫情而受惠的貨櫃3雄、面板股等，也是突發性的配發高股息，但若拉長時間來看，營運盛況能持續多久？有待考驗。

陷阱2：業外一次性認列，不適合存股概念。如果投資心態是從存股角度出發，更要長期檢視一家公司的股息配發情況，而非只單看這1年的殖利率，會嚴重扭曲殖利率的意義。不是看到殖利率超過10%就要跳進去買，就以為是定存的保障。

《財訊》分析，像是電池模組大廠順達，由於去年有不動產處分利益挹注，每股盈餘衝上22元以上，順達大方配發15元的現金股息，以100元左右的股價計算，殖利率高達15%，但除息之後股價一路走弱，關鍵還是在於這筆獲利並非來自本業，雖然今年度殖利率高，但認列完之後還是要看本業的經營能力。

數字遊戲 減資不等於股息

陷阱3：別把現金減資看作現金股息。自從先前國巨幾次現金減資成功推升股價後，只要提及現金減資，市場都當成利多解讀。但陳唯泰說，有人把現金減資比擬為股息發放，認為公司把錢退還給股東，等於高殖利率概念，視作超級利多看待，這似乎是一種謬論。