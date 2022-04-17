我們可望在明年開始生產Optimus的第一版。」七日，在德州奧斯汀的特斯拉新汽車裝配廠開幕式上，伊隆．馬斯克再透露旗下特斯拉機器人計畫的下一步進程，且更聲稱Optimus最終將能接手處理任何人類不想做的事情。去年八月，馬斯克首次公開這款代號為Optimus的Tesla Bot人型機器人，高度約五呎八吋（約一七三公分）、重達一二五磅（五六．七公斤），預期承重能力為四五磅（約二○公斤），能以時速五公里移動，並與電動車「自動輔助駕駛」（Autopilot）技術採用相同的ＡＩ系統。而今年一月，馬斯克也在財報會議上表示，Optimus是特斯拉今年研發最重要的產品，且隨著時間推移，「機器人業務的潛力有可能勝過電動車事業」，此番言論可顯示出特斯拉對機器人業務的重視；專家也從商業角度分析，看好馬斯克發展Optimus有機會再為機器人產業注入新能量。

應該可以這樣說，全球機器人產業發展已久，早自一九六○年代，人類發明出機械手臂後，帶動產業正式進入自動化時代，並促使各界積極投入機器人相關產品的研發，尤其擁有人類型態的人型機器人，更被視為是機器人領域的聖杯，但即使如此，這個產業始終缺乏突破性的發展也是事實，而這回特斯拉積極進軍機器人產業，以過去特斯拉在電動車、SpaceX、Starlink低軌道衛星的營運經驗來看，市場相信這回肯定也會替機器人產業帶來顛覆性的突破。

人型機器人提上製造日程

回頭看整個產業的架構，若以國際機器人協會（ＩＦＲ）分類來看，機器人依照提供勞務類型，可分為工業型機器人和服務型機器人，其中，工業型機器人可依機械結構，分為直角座標型機器人、水平多關節機器人（SCARA）、垂直多關節機器人、並聯結構型機器人（Delta）等，主要用於加工、組裝、搬運等生產製造業，外型多為機械手臂。至於服務型機器人可分成兩大類，包含個人與家庭用機器人，以及專業用機器人，前者可細分家事、娛樂、照護領域等，常見為鋤草、教育與輪椅機器人等，後者則常用於農牧礦業、物流、醫療、國防、公關等領域；依據外觀，可分為人型機器人與非人型機器人。

近年來，在產業智慧化升級的浪潮中，各式各樣的機器人不斷問世、從各方面融入經濟社會，正極大程度改變著人類的生產和生活方式，像是掃地機器人、物流機器人、醫療手術機器人，甚至電動車等，都是對人類生活越顯重要的服務應用，推升機器人產業產值不斷攀升。甚至這次驚天動地的俄烏戰爭，烏克蘭在歐美國家的支援下，成為一個機器人戰爭的試驗場，特別是飛在天上的無人機儼然成為俄軍地面部隊最恐懼的天敵。

在機器人滲透率穩定增加的趨勢下，根據研究機構（TrendForce）與ＩＦＲ的年度報告指出，推估今年自動化與機器人的全球產值總計上看二六六九億美元（約七．五兆台幣），將一舉超越產值六兆元的ＰＣ與ＮＢ產業；另根據市調公司Mordor Intelligence數據來看，其預估全球機器人市場將從二○二○年的二三六．七億美元，快速成長至二○二六年達七四○億美元，年複合成長率達二○．四％。學者也進一步指出，隨著未來機器人持續走入人群，服務型機器人將大發利市，預計自二○到二六年將以年複合成長率四五％的高速成長，幅度高於工業型機器人的十四％。

面對如此龐大商機，各國無不積極搶攻市場大餅，除了在機器人產業市占高達七成以上的「機器人四大家族」包括瑞典ABB，日本發那科（Fanuc）、安川電機（Yaskawa），以及被中國收購的庫卡（Kuka）等持續搶市之外，特斯拉、軟銀、亞馬遜、小米等也積極加入戰場，像是軟銀繼Pepper後，去年又宣布要推出新一代人工智能機器人「Smabo」，而小米同樣在去年展示仿生四足機器狗「鐵蛋」。（全文未完）

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