近來熱播韓劇《三十九》劇情講述3個單身女人在39歲那年所發生的故事，滿載都會女性日常生活中的歡笑與淚水、喜悅與憂傷……，不禁令人反思：在不婚、不生比例愈來愈高的今天，當獨身一人時，萬一發生意外傷殘或是罹患重病，身邊沒有一個可以照顧的人，豈不很悲涼？

小花平台保險顧問建議，到了「奔4」的熟齡年紀，一定要多照顧自己一點，預先設想退休後要過什麼樣的生活「其實是可以提早規劃的……」，建議可以從意外醫療、失能保障及幸福退休等3大面向進行保險規劃，讓自己走在「奔4」的道路上更踏實也更心安！

面向1、從意外醫療保障著手…

首先，傷害醫療保障是最需優先考慮的重點；其中，意外傷害險就是保障因為遭受意外事故致使失能程度甚至死亡的被保險人，所謂的意外傷害定義為「非由疾病引起的外來突發事故」，關鍵字有3個：「非疾病」、「外來」及「突發」，承保範圍包括：死亡給付、失能給付、傷害醫療給付等，目前市面上另有些保險公司附加有重大燒燙傷及海外急難救助保障，以全面強化風險意識。

另一方面，考量癌症連續40年蟬聯國人死因首位，其中乳癌、子宮頸癌、子宮體癌、卵巢癌等都是女性特有的癌症；以乳癌為例，根據衛福部最新統計數據顯示，平均每36分鐘，台灣就有1位女性罹患乳癌，顯示癌症對於女性健康帶來嚴重威脅！小花平台保險顧問建議，面對癌症這類猝然而至的重大病症，不妨善用實支實付型醫療險和一次給付型的重大傷病險，以強化特定時期相關保障。

面向2、從轉嫁失能風險著手…

其次，在失能保障規劃方面，根據衛福部108年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因第4位，突發腦中風，往往在治療後遺留下不小的身體與精神障害甚至死亡，而這也是腦中風之所以讓人感到害怕的主要原因。

說到腦中風，不禁令人聯想到國內知名藝人納豆於農曆年前驚傳出血性腦中風送醫開刀急救……，年僅41歲的納豆，突發腦中風太過突然，震驚外界，也再次應證了最新數據：「年輕人罹病機率至少是老年人的2倍以上，腦中風不再是老年人的專利！」