美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，台灣中央銀行（以下簡稱央行）跟進、決議升息1碼，這是央行睽違10年後首次升息，金融市場升息循環確立；隨著國際經濟金融情勢面臨諸多不確定性，國內經濟成長力道不免受到影響，同時考量俄烏衝突升級，大宗商品和原油價格仍處於高檔，國內輸入性通膨壓力增加，

當前物價漲幅持續居高不下。

針對美國聯準會（Fed）和央行接連啟動升息循環，國內壽險業者普遍看好這是「短空長多」趨勢，從長遠來看，今年台灣市場有3大優勢：

一是對新錢投資報酬率更好，有助於增加經常性收益率走高。

二是保單宣告利率可望提高，並帶動新契約保費收入成長。

三是對壽險業負債壓力較小，可望帶動新銷售動能。

不過，除了這3大優勢外，國內壽險業者也特別提醒，需留意有3大挑戰不容忽視，包括：地緣政治緊張局勢、高通膨及升溫雙壓力帶來的影響；舉例來說，俄烏戰事嚴重干擾歐洲經濟，致使歐元區可能出現「停滯性通膨」疑慮，歐洲央行日前更為悲觀地指出，實際經濟狀況結果可能將面臨「中度衰退」到「嚴重衰退」的情景之間。

另一方面，為了穩定物價、抑制通膨，各國央行紛紛宣佈調升利率，台灣升息速度幅度更是超乎市場預期，「新年度金融市場挑戰很不一樣！」從保險公司經營層面來看，投資型保單銷售可能面臨下修的壓力，至於傳統、利變型保單銷售額則有上修的空間。

其中，隨著美國升息在即，有壽險業者預估，美元傳統型保單買氣逐步回升，在升息效應之下，美元利率變動型保單後勢看漲、相對有調高空間，可望帶動傳統型保單市場熱度回溫。根據統計，去（110）年全年壽險業營收及獲利再創高峰，諸如：國壽、富邦、南山、中壽、台壽及新光等6大壽險公司全年稅後淨利高達新台幣3,387.73億元，尤其國壽和富邦更雙雙刷下獲利破千億元新紀錄。